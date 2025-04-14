Wolves, Tottenham’ı 4-2 mağlup etti

WOLVES’IN BAŞARISI

İngiltere Premier Lig’in 32. haftasında Vitor Pereira’nın yönettiği Wolverhampton, Tottenham ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım Wolverhampton, maçı 4-2’lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla birlikte Wolves, 35 puana ulaşarak 16. sırada kendine yer buldu.

TOTTENHAM’IN SEZONU

Tottenham ise kötü giden bir sezon geçiriyor ve 37 puanla 32. haftayı tamamladı. Bu sezon, Tottenham için 17. yenilgi oldu ve takım üst sıralarda yer almakta zorlanıyor. Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, son 9 maçında gösterdiği performansla 6 galibiyet alarak dikkatleri üzerine çekiyor.