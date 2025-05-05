“WORLDEF ISTANBUL 2025” E-Ticaret Dönüşümüne Odaklanacak!

YAPAY ZEKAYA ODAKLANAN WORLDEF ISTANBUL 2025

“WORLDEF ISTANBUL 2025”, e-ticarette yapay zeka odaklı dönüşüme dikkat çekiyor. WORLDEF CEO’su Ömer Nart, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) son tarifelerinin e-ticarete etkisini değerlendirirken, “Türkiye; üretim gücü, iş gücü ve dijital dönüşüm adımlarıyla bu süreçte kazanan ülkelerden biri olabilir. Bu potansiyeli gerçekleştirmek için stratejik adımlara ve iş birliklerine ihtiyaç var. WORLDEF ISTANBUL 2025, bu stratejik adımlara ve global iş birliklerine ev sahipliği yapacak” şeklinde konuştu.

DÜNYA ÇAPINDAKİ E-TİCARET FUARI

Dünyanın en büyük e-ticaret etkinliklerinden biri olan WORLDEF, küresel e-ticaret ekosistemini İstanbul’da bir araya getiriyor. 15-17 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek olan fuara, 80’den fazla ülkeden 30 binden fazla katılımcı bekleniyor. WORLDEF ISTANBUL 2025, e-ticaret, yapay zeka ve perakende teknolojileri alanında önemli bir buluşma noktası olmayı hedefliyor. E-ticaretin teknolojik dönüşümü hızla devam ederken, bu alanda öne çıkmak isteyen markalar fuarda buluşacak. Katılımcı markalar, modern perakende döneminde dönüşümüne öncülük edecek ve yapay zekadaki yeni fırsatları keşfedecek.

B2B İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI

WORLDEF ISTANBUL, katılımcı firmalar arasında iş birliğine zemin hazırlamak için “B2B Eşleştirme ve Ağ Oluşturma Uygulaması” sunuyor. Bu benzersiz randevu sistemi ile kaydolan şirketler, farklı sektörlerden firmalardan randevu talep edebiliyor. Uygulama, firmaların doğru kişilerle tanışmasını, toplantı planlamasını ve katılımcı markalarla iletişim kurmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca, fuar alanında “Marketplace B2B Zone” kurulacak. Bu alanda katılımcı pazar yerleri, potansiyel e-ticaret satıcılarıyla iş birliği fırsatlarını ele alabilecek.

GÜÇLÜ SİNERJİ BEKLENTİSİ

WORLDEF CEO’su Ömer Nart, WORLDEF ISTANBUL 2025 için büyük bir heyecan duyduklarını belirtti. Geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinliğin e-ticaret ekosisteminde güçlü bir sinerji oluşturduğuna dikkat çeken Nart, “WORLDEF ISTANBUL 2025, geçtiğimiz yıl oluşturulan bu sinerjinin üzerine inşa edilecek. Bu yılki fuarımızda daha fazla etkileşim, daha fazla katılım ve daha fazla networking bekliyoruz. Katılımcı firmalar ve ziyaretçiler yapay zekanın e-ticareti nasıl dönüştürdüğüne tanıklık edecek” dedi.

İSTANBUL’UN STRATEJİK ÖNEMİ

İstanbul’un küresel e-ticaret için stratejik önemine vurgu yapan Nart, “Ev sahibi şehir olarak İstanbul, küresel e-ticaret markaları için olağanüstü fırsatlar sunuyor. Avrupa ve Asya’nın kesişim noktasında yer alan bu metropol, uluslararası oyuncuları cezbediyor. Global e-ticaret markaları Türkiye’yi tedarik ve üretim merkezi olarak görüyor. WORLDEF ISTANBUL, bu açıdan çok önemli iş birliklerine ev sahipliği yapacak” şeklinde konuştu.

TARİFELERİN ETKİLERİ

ABD tarafından uygulanan ve sınır ötesi e-ticareti olumsuz etkileyen tarifelere de değinen Nart, bu durumun Türkiye gibi üretici ve tedarikçi ülkeler için fırsatlar barındırdığına dikkat çekti. Nart, “Son aylarda oluşan bu yeni durum özellikle tekstil, ayakkabı, aksesuar ve ev dekorasyonu gibi kategorilerde Türk üreticiler için fırsatlar barındırıyor. Türkiye; üretim gücü, iş gücü ve dijital dönüşüm adımlarıyla bu süreçte kazanan ülkelerden biri olabilir” dedi.

YAPAY ZEKANIN DÖNÜŞÜMÜ

E-ticaret, yapay zeka (YZ) entegrasyonu ile önemli bir dönüşüm yaşıyor. Yapay zeka destekli sistemler, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimiyle müşteri memnuniyetini artırıyor. YZ tabanlı öneri sistemleri, kullanıcının tercihleri doğrultusunda ürünler önererek satışları artırıyor. Chatbot’lar 7/24 müşteri hizmeti sağlarken, stok ve fiyat algoritmaları dinamik olarak ayarlanabiliyor. Dolandırıcılık tespit teknolojileri, e-ticarette güvenliği artırıyor, siber riskleri azaltıyor. Görsel arama ve sesli asistanlar ise çevrimiçi alışverişi daha pratik hale getiriyor. Yapay zeka destekli pazarlama analizleri, daha verimli kampanya stratejileri sunabiliyor. Tüm bu yenilikler, e-ticareti daha akıllı, daha hızlı ve daha kullanıcı dostu hale getirerek, işletmelerin rekabet avantajını güçlendiriyor. WORLDEF ISTANBUL 2025, katılımcılara yapay zekanın e-ticareti nasıl dönüştürdüğünü deneyimleme fırsatı sunacak. Etkinlikte yapay zeka odaklı markalar, uzman konuşmacılar ve etkileşimli stantlar yer alacak.