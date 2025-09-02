WorldFood İstanbul Fuarı Başladı

FUARIN AÇILIŞI VE KATILIMCILAR

ULUSLARARASI Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde başladı ve 5 Eylül’e kadar devam edecek. Fuar, 100 ülkeden 900’ü aşkın satın almacıyı bir araya getiriyor. Bu yıl katılan firma sayısı 40 ülkeden yaklaşık 1400 olurken, toplamda 3200 marka fuara dahil oluyor. Katılımcıların yaklaşık yüzde 40’ı uluslararası firmalardan oluşuyor. Fuarın, 70 binden fazla ziyaretçi ağırlaması hedefleniyor. Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İtalya, Fransa, Polonya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Tayland, Endonezya, Mısır, Nijerya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Rusya, Gürcistan ve Arnavutluk gibi çeşitli ülkelerden firmalar da burada yer alıyor.

İHRACAT POTANSİYELİNE YENİ FIRSATLAR

Yerli üreticilerin ihracat potansiyelini artırmaya yönelik fırsatlar fuar dahilinde sunuluyor. Fuar süresince sektöre dair hedefler, uzmanlar tarafından düzenlenecek oturumlarda ele alınacak. Dört gün boyunca 4 ana tema çerçevesinde 30’dan fazla etkinlik gerçekleştirilmesi planlanıyor. Gıda sektöründen 80’in üzerinde uzman isim, iklim dostu çözümler, yapay zeka destekli gıda inovasyonları, yeni nesil tarım ve etik üretim gibi çeşitli konuları ‘Food Arena’ sahnesinde paylaşacak.

FESTİVAL GİBİ FUAR DENİZİ

Helva, kurumeyva ve gıda sektöründe faaliyet gösteren Hakan Bayar, fuara dair “Her sene katılmayı planlıyoruz. Eskişehir’de helva ve reçel üretimi yapıyoruz, ihracat odaklı bir firmayız. Bu sene fuar çok yoğun geçiyor. Katılımcılar ve ziyaretçiler oldukça fazla. Bugün ilk gün olmasına rağmen birçok yabancı müşteriyle görüşmelerimiz oldu. Ürünlerimizi müşterilerimize tanıtıyoruz, aynı zamanda onlar da firmamızı tanıyor. Çok verimli bir fuar oluyor. Bundan sonra da her sene katılmayı planlıyoruz, fuardan gayet memnunuz” şeklinde konuştu.

TİCARİ BAĞLANTILARIN ÖNEMİ

Reçel, helva ve şekerleme üretimi yapan firmada çalışan İlhami Ulus, “Düzenli olarak fuarlara katılıyoruz ve ciddi anlamda faydasını görüyoruz. Yurt dışından ve yurt içinden katılımların taleplere dönüşü güzel oluyor. Bu yüzden fuarları es geçmemeye çalışıyoruz. Önceki yıllara göre katılımın daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yoğunluk da var, yarın ve sonraki gün daha da artacağını düşünüyoruz. Bu tür fuarların düzenlenmesi, üretimin yaygınlaşması açısından çok sağlıklı. Özellikle yurt dışından gelen müşterilerle ticari bağlantılar kurmak bizim gibi firmalar için çok önemli” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK TENDENSLERİ

Şekerleme firmasının Türkiye satış müdürü Mustafa Peçe, “Fuara katıldık, ürünlerimizi reyonlarda teşhir ediyoruz. Bugün fuarın ilk günü olmasına rağmen oldukça kalabalık geçti, satışlar ve görüşmeler yoğun. Her sene fuara katılıyoruz, bu yıl geçen seneye göre daha da yoğun. Sağlıklı atıştırmalık barlar, meyveli barlar ve krokan ağırlıklı ürünler üretiyoruz. Sağlıklı atıştırmalık bar pazarı giderek büyüyor. Tüketiciler daha bilinçli hale geldikçe bu ürünlere talep artıyor. Satışlardan da bunu net şekilde görüyoruz” dedi.