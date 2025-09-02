Worldfood İstanbul Fuarı Başladı, Yoğun

ULUSLARARASI GIDA FUARI BAŞLADI

ULUSLARARASI Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. 5 Eylül’e kadar sürecek olan fuar, 100 farklı ülkeden 900’ün üzerinde satın almacıyı bir araya getiriyor. Bu yılki etkinlikte 40 ülkeden yaklaşık bin 400 firma ve 3 bin 200 marka yer alıyor. Katılımcıların yüzde 40’ı uluslararası firmalardan oluşurken, organizasyonun 70 binden fazla ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İtalya, Fransa, Polonya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Tayland, Endonezya, Mısır, Nijerya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Rusya, Gürcistan ve Arnavutluk gibi farklı coğrafyalardan firmalar da etkinlikte bulunuyor. Ayrıca, yerli üreticilerin ihracat potansiyelini artırma amaçlı fırsatlar da sunuluyor. Fuarda gerçekleşecek oturumlarda sektörün geleceği hakkında hedefler uzmanlar tarafından masaya yatırılacak.

ETKİNLİKLER VE TEMALAR

Dört gün süresince 4 ana tema altında 30’un üzerinde etkinlik düzenlenecek. Gıda sektöründen 80’in üzerinde isim, iklim dostu çözümler, yapay zeka destekli gıda inovasyonları, yeni nesil tarım ve etik üretim gibi konuları ‘Food Arena’ sahnesinde ele alacak.

KATILIMCILARDAN AÇIKLAMALAR

Helva, kurumeyva ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firma müdürü Hakan Bayar, fuar hakkında “Her sene katılmayı planlıyoruz. Eskişehir’de helva ve reçel üretimi yapıyoruz, ihracat odaklı bir firmayız. Bu sene fuar çok yoğun geçiyor. Katılımcılar ve ziyaretçiler oldukça fazla. Bugün ilk gün olmasına rağmen çok sayıda yabancı müşteriyle görüşmelerimiz oldu. Ürünlerimizi müşterilerimize tanıtıyoruz, aynı zamanda onlar da firmamızı tanıyor. Çok verimli bir fuar oluyor. Bundan sonra da her sene katılmayı planlıyoruz, fuardan gayet memnunuz” şeklinde değerlendirdi.

TICARI BAĞLANTILAR KURMAK ÖNEMLİ

Reçel, helva ve şekerleme üretimi yapan firmada çalışmakta olan satış personeli İlhami Ulus ise şunları söyledi: “Düzenli olarak fuarlara katılıyoruz ve ciddi anlamda faydasını görüyoruz. Yurt dışından ve yurt içinden katılımların taleplere dönüşü güzel oluyor. Bu yüzden fuarları es geçmemeye çalışıyoruz. Önceki yıllara göre katılımın daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yoğunluk da var, yarın ve sonraki gün daha da artacağını düşünüyoruz. Bu tür fuarların düzenlenmesi, üretimin yaygınlaşması açısından çok sağlıklı. Özellikle yurt dışından gelen müşterilerle ticari bağlantılar kurmak bizim gibi firmalar için çok önemli.”

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK PAZARI BÜYÜYOR

Şekerleme firmasının Türkiye satış müdürü Mustafa Peçe ise “Fuara katıldık, ürünlerimizi reyonlarda teşhir ediyoruz. Bugün fuarın ilk günü olmasına rağmen oldukça kalabalık geçti, satışlar ve görüşmeler yoğun. Her sene fuara katılıyoruz, bu yıl geçen seneye göre daha da yoğun. Sağlıklı atıştırmalık barlar, meyveli barlar ve krokan ağırlıklı ürünler üretiyoruz. Sağlıklı atıştırmalık bar pazarı giderek büyüyor. Tüketiciler daha bilinçli hale geldikçe bu ürünlere talep artıyor. Satışlardan da bunu net şekilde görüyoruz” ifadelerini kullandı.