WTA Guadalajara Maçı Bein Sports’ta

Zeynep Sönmez ile T.Maria’nın Karşılaşacağı Mücadele

Zeynep Sönmez ile T.Maria’nın karşılaşacağı WTA Guadalajara maçı, sporseverlerin dikkatini çekiyor. Peki, Zeynep Sönmez ile T.Maria tenis maçını canlı izlemek mümkün mü? Bu mücadele, Bein Sports Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu maçı şifreli yayın yapan platformlar üzerinden takip edebiliyor.

Canlı Yayın Detayları

Bein Sports Max 1 kanalı, Digiturk 82 ve Kablo TV 236 numaralı kanallarda izlenebiliyor. Bunun yanı sıra, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli yayın gerçekleştiriyor. Dolayısıyla, maçı canlı izlemek isteyenlerin Bein Sports paketlerine abone olmaları gerekiyor.

Maçın Zamanı ve Yeri

Zeynep Sönmez ile T.Maria arasındaki mücadele, 09 Eylül 2025 Salı günü gerçekleştirilecek. Saat 23:00’te başlayacak olan bu maç, Meksika’da bulunan Guadalajara Merkez Kort Stadyumu’nda oynanacak. WTA Guadalajara organizasyonunun bir parçası olan bu karşılaşma, tenisseverlerin beklediği bir etkinlik olacak.