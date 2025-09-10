Wuhan-Moskova Uçuşları Yeniden Başladı

ÇİN-RUSYA ARASINDA DİREKT UÇUŞLAR BAŞLADI

Çin’in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi olan Wuhan’dan Rusya’nın başkenti Moskova’ya direkt uçuşlar yeniden başladı. Salı günü başlayan bu seferler iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendiriyor. China Southern Havayolları’nın CZ8003 sefer sayılı uçağı, yerel saatle salı günü saat 15.00 sularında 271 yolcusuyla Wuhan’dan havalandı. Bu güzergahta Airbus A350-900 tipi uçaklarla, pazar ve salı günlerinde olmak üzere haftada 2 kez uçuşlar gerçekleştiriliyor. İlk olarak Temmuz 2014’te açılan bu güzergah, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulmuştu.

VİZE MUAFİYETİ POLİTİKALARI

China Southern Havayolları’nın Hubei şubesi yetkilisi Wang Gang, yeniden başlatılan seferlerin olumlu karşılandığını ve bu ayın başından itibaren gidiş-dönüş uçuşlarına yönelik ön satışların yaklaşık yüzde 80’e ulaştığını aktardı. Ayrıca, Çin, 15 Eylül 2025’ten 14 Eylül 2026’ya kadar umuma mahsus pasaport sahibi Rus vatandaşları için vize muafiyeti politikası uygulayacağını duyurdu. Rusya da buna paralel olarak, umuma mahsus pasaport sahibi Çin vatandaşlarına vize muafiyeti uygulayacağı bilgisini paylaştı.

RUS VATANDAŞINDAN YORUM

Wuhan’da bir haftalık seyahatini tamamlayan Rus vatandaşı Chistiakova Liudmila, Çin’e ulaşmadan önce Moskova’dan Guangzhou’ya uçtuğunu ve ardından başka bir uçakla Wuhan’a geldiğini belirtti. Liudmila, dönüşte Wuhan’dan Moskova’ya direkt uçma imkanına sahip olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Çin’in Rus vatandaşlarına uyguladığı vizesiz seyahat politikasının, iki ülke arasındaki etkileşimleri kolaylaştırdığını vurguladı.