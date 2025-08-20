Wuqiao Akrobasi Okulu Eğitim Veriyor

BANGALDEŞ’TEN GELEN KURSİYERLER EĞİTİM ALIYOR

Bangladeş’ten gelen 20’den fazla kursiyer, son günlerde “Çin akrobasi sanatının kalbi” olarak bilinen Wuqiao ilçesindeki Hebei Wuqiao Akrobasi Sanat Okulu’nda yoğun bir eğitim programına katılıyor. Kursiyerler, eylül ayı başında eğitimlerini tamamladıktan sonra akrobasi sanatçısı ya da eğitmen olarak ülkelerine dönecek.

HEBEİ WUQİAO AKROBASİ SANAT OKULU’NUN TARİHÇESİ

Hebei Wuqiao Akrobasi Sanat Okulu, 2002 yılında yurtdışından kursiyer kabul etmeye başladı ve o tarihten bu yana 600’den fazla kişiye eğitim veriyor. Wuqiao akrobasi sanatının kökenleri, Han Hanedanlığı dönemine (MÖ 202 – MS 220) kadar uzanıyor. Ayrıca, bu gelenek, 2006 yılında eyalet düzeyinde ilk somut olmayan kültürel miras listesine dahil ediliyor.

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI

Son yıllarda Wuqiao, bu köklü mirası korumak ve yaygınlaştırmak için çabalarını yoğunlaştırıyor.