Wushu Takımı, Türkiye Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Wushu Takımı, Malatya’da düzenlenecek Türkiye şampiyonası için yoğun bir hazırlık süreci geçiriyor. Antrenör Köksal Arıkan önderliğinde günde iki seans antrenman yapan genç sporcuların amacı, önce Türkiye birinciliği ardından da dünya sahnesinde ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak. Wushu sporunun yalnızca dövüş teknikleri değil, aynı zamanda sporcuların fiziksel ve zihinsel gelişimine de katkı sağladığını belirten Arıkan, Niğde ekibinin ağırlıklı olarak ‘sanda’ tekniği üzerinde çalıştığını ifade etti.

DISCIPLİN VE GÜVENİ ARTTIRIYOR

Antrenör Köksal Arıkan, ‘sanda’ disiplininin yumruk ve tekmelerle birlikte güreş teknikleri de içerdiğini, bu disiplinin sporcuların esnekliklerini artırmasının yanında savunma becerilerini de güçlendirdiğini vurguladı. Arıkan, “İlk yıllar bizim emekleme dönemimizdi. Şimdi sporcularımızın başarılarını görmeye başladık. Türkiye derecelerimiz ve uluslararası başarılarımız mevcut. Wushu bir dövüş sporu olsa da çocuklar enerjilerini iyi yönlendiriyor, dışarıda kavga etmekten kaçınıyorlar. Kendilerine güvenleri artıyor ve derslerinde daha başarılı oluyorlar. Sporun en büyük avantajı gençleri kötü alışkanlıklardan korumasıdır” dedi.

HAZIRLIK SÜRECİ VE DESTEK

Ocak ayında gerçekleşecek Türkiye şampiyonasının ardından milli sporcuların dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye’yi temsil edeceğini aktaran Arıkan, ayrıca 30-31 Ağustos tarihlerinde Malatya’da yapılacak Zafer Kupası’nın önemli bir hazırlık olduğunu belirtti. Antrenör Arıkan, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ödün ile Şube Müdürü Mahmut Karataş’a sürekli desteklerinden dolayı teşekkür etti.

HAYALLERİNİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORLAR

Wushu ile ilgilenen 16 yaşındaki sporculardan Onur Demirkol, iki yıldır bu disipline odaklandığını belirtti. Sakarya’daki Türkiye şampiyonası ve Edirne’deki Balkan şampiyonasında üçüncülük elde eden Demirkol, Malatya’daki organizasyonda en üst basamağa çıkmayı hedefliyor. Demirkol, “Hayalim dünya şampiyonu olup bayrağımızı dalgalandırmak. Spor sayesinde hayatım daha disiplinli oldu. Önceleri daha enerjik ve kavgaya yatkın biriydim ama wushu sayesinde kendimi kontrol etmeyi öğrendim” dedi.

16 yaşındaki Zehra Aktaş ise dört yıldır kickboks, iki yıldır ise wushu ile ilgilendiğini belirtti. Sakarya’da Türkiye ikinciliği kazanan Aktaş, Malatya şampiyonasında birincilik hedeflediğini aktararak, “Spor, hem okul hem de günlük yaşamda bize disiplin kazandırıyor. Sabah antrenmanları ve okulu bir arada yürütmek zor ama zamanla alışıyoruz. Türkiye şampiyonu olduktan sonra hedefimiz dünyada adımızı duyurmak” şeklinde konuştu.