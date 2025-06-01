Wuyi’de Fabrika Patlaması, 5 Ölü

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Shijiazhuang, 1 Haziran — Çin’in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Wuyi ilçesindeki bir kimyasal madde fabrikasında gerçekleşen patlamada toplam 5 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı. Wuyi İlçe Acil Durum Yönetim Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, fabrikanın bir atölyesindeki temizlik teknesi, cuma günü saat 18.30 sularında patladı.

KURTARMA OPERASYONLARI BAŞLATILDI

Patlama sonrası, kurtarma operasyonları için kent ve ilçe düzeyinde çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve acil durum yönetim personeli hızlıca olay yerine yönlendirildi. Kurtarma çalışmaları tamamlanırken, yaralı iki kişinin durumunun stabil olduğu ifade edildi. Soruşturma, patlamanın nedenine dair devam ediyor.