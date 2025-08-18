Haberler

Wuzhen Gençlik Teknoloji Karnavalı Düzenleniyor

Tongxiang, 18 Ağustos – 1. Wuzhen Gençlik Teknoloji Karnavalı, 15-25 Ağustos tarihleri arasında Çin’in Zhejiang eyaletinde bulunan Tongxiang iline bağlı Wuzhen kentinde gerçekleştiriliyor. Bu 11 günlük etkinlik, dünyadan 40.000’den fazla teknoloji meraklısı genci bir araya getiriyor.

Karnaval, gençlerin bilgi birikimlerini sergilemeleri, inovasyonu teşvik etmeleri ve geleceğe odaklanmaları adına geniş bir platform oluşturuyor. Katılımcılar, teknolojik yenilikleri ve fikirlerini paylaşarak kendi becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

