Wuzhen Gençlik Teknoloji Karnavalı Düzenleniyor

WUZHEN GENÇLİK TEKNOLOJİ KARNAVALI BAŞLADI

Tongxiang, 18 Ağustos – 1. Wuzhen Gençlik Teknoloji Karnavalı, 15-25 Ağustos tarihleri arasında Çin’in Zhejiang eyaletinde bulunan Tongxiang iline bağlı Wuzhen kentinde gerçekleştiriliyor. Bu 11 günlük etkinlik, dünyadan 40.000’den fazla teknoloji meraklısı genci bir araya getiriyor.

GENÇLER İÇİN KAPSAMLI BİR PLATFORM

Karnaval, gençlerin bilgi birikimlerini sergilemeleri, inovasyonu teşvik etmeleri ve geleceğe odaklanmaları adına geniş bir platform oluşturuyor. Katılımcılar, teknolojik yenilikleri ve fikirlerini paylaşarak kendi becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.