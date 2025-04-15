X Erişim Sorunları Yaşıyor

KULLANICILARIN YAŞADIĞI SORUNLAR

15 Nisan 2025 Salı günü, X (eski adıyla Twitter) platformunda dünya genelinde ve Türkiye’de kullanıcılar, çeşitli erişim problemleriyle karşılaştı. Downdetector gibi kesinti izleme siteleri, kullanıcılardan gelen raporlara göre en çok bildirilmiş sorunların başında sunucu bağlantısı (%57), gönderi paylaşımı (%30) ve uygulama kullanımı (%13) yer alıyor. Kullanıcılar, platforma erişimde yavaşlık, ana sayfanın yüklenmemesi ve gönderilerin görünmemesi gibi sorunlarla karşılaştı. Bazı kullanıcıların ise “Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene.” ve “Kullanım limiti aşıldı.” gibi uyarılar aldığı gözlemlendi.

GEÇMİŞTEKİ KESİNTİLER

Erişim sorunları, geçmişte de çeşitli nedenlerle yaşanmıştı. 10 Mart 2025 tarihinde meydana gelen bir kesinti, Elon Musk tarafından “büyük bir siber saldırı” olarak nitelendirilmişti. O dönemde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM) süreci takip ettiğini açıklamıştı. Ancak, 15 Nisan 2025 tarihli kesinti hakkında X platformu ya da yetkililerden resmi bir açıklama henüz gelmedi.

KULLANICILARA ÖNERİLER

Kullanıcılar, güncel bilgiler almak amacıyla platformun resmi destek kanallarını ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirler. Ayrıca, Downdetector gibi kesinti izleme siteleri, kullanıcı raporlarına dayanarak bu tür durumları izlemekte ve bildirmektedir. Kullanıcılar, yaşadıkları sorunları bu platformlar aracılığıyla bildirebilir ve genel durumu takip edebilir.