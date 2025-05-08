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X Hesabına Erişim Engellendi

CEZAEVİNDEKİ ENGELLEME

Marmara Cezaevinde tutuklu olan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X (Twitter) hesabı için erişim engeli getirildi. İmamoğlu’nun X hesabına erişim sağlandığında, “Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi” şeklinde bir uyarı mesajı görünmekte.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEKİ KISITLAMALAR

İmamoğlu’nun durumu, sosyal medya platformları üzerinden ulaşılabilirliğini etkileyen bir gelişme olarak öne çıkıyor. Erişim engelinin sebebi ve detayları, kamuoyunda merak uyandırıyor.

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