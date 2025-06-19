X Hızla Finansal Hizmetler Geliştiriyor

ELON MUSK’IN X PLATFORMUNDA FİNANSAL YENİLİKLER

Elon Musk’ın sosyal medya platformu X, finansal hizmetler alanındaki genişleme planını hızlandırıyor. Şirket CEO’su Linda Yaccarino, yeni özellikler aracılığıyla kullanıcıların sosyal etkileşimlerin yanı sıra yatırım işlemleri de gerçekleştirebileceğini duyurdu. Visa ile yapılan iş birliğiyle başlatılan dijital cüzdan hizmetinin ardından gelen bu hamle, X’in WeChat benzeri çok sayıda işlemi bir arada sunan uygulama hedefini pekiştiriyor.

X MONEY İLE KAPSAMLI FİNANS ÇÖZÜMLERİ

X’in sunduğu finansal çözümler seti X Money, Visa destekli dijital cüzdan altyapısını kripto ticaret özellikleriyle birleştiriyor. Halihazırda Bitcoin Lightning Network entegrasyonu ve gerçek zamanlı kripto fiyat takibi ile kripto para dünyasına aşina olan kullanıcılar için hizmet sunuyor. CEO Yaccarino, yeni özelliklerin sadece yatırım işlemlerini değil, ticareti de kapsayacağını ve ayrıca markalı bir banka kartı veya kredi kartı gibi araçların içerebileceğini belirtiyor.

Uygulama içi bu yeni hizmetlerin ilk etapta Amerika Birleşik Devletleri’nde X Money markası ile kullanıma sunulması planlanıyor. Sistem, blockchain tabanlı para birimlerinin de dahil edilebileceği bir yapıyı barındırıyor ve ABD’de 50 eyalette para transferi lisansını hedefliyor. Visa’nın çeşitli kripto hizmet sağlayıcılarıyla gerçekleştirdiği iş birlikleri, X’in bu alandaki potansiyelini desteklemeye devam ediyor.

MUSK’IN HER ŞEY UYGULAMASI GÖRÜŞÜ

Musk, 2022 yılında Twitter’ı 44 milyar dolar karşılığında satın aldığından beri “everything app” (her şey uygulaması) vizyonunu takip ediyor. Şirket, çeşitli ABD eyaletlerinde para transferi lisansları alarak daha geniş bir finansal hizmetler sunma hedefinde 50 eyaletin tamamında onay alma sürecini sürdürüyor.