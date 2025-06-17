X, Memecoin Alanında Şaşırtıcı Adım Attı

SOSYAL MEDYA DEVİ X’TEN BEKLENMEDİK HAMLE

Sosyal medya platformu X, eski ismiyle Twitter, memecoin alanında beklenmedik bir adım attı. Pump.fun platformunun resmi hesabı “pumpdotfun” ile kurucusu Alon Cohen’in “a1lon9” profilleri askıya alındı. Bu gelişme, kripto dünyasında ciddi endişelere yol açtı. Hesapların neden askıya alındığı henüz netleşmedi. X yönetimi, hesapların toplu olarak askıya alınmasının sebeplerini kamuoyu ile paylaşmadı. Son dönemde Pump.fun’ın karşılaştığı hukuki sorunlar da artış gösterdi.

PUMP.FUN HAKKINDAKİ HUKUKİ PROBLEMLER ARTMAKTA

Ocak ayında Pump.fun’a karşı açılan toplu dava, kayıtsız menkul kıymetler satışı suçlamasını içeriyor. Bu süreçte platform, yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde etti. Kripto medya, pump.fun’ın 4 milyar dolar değerleme ile token satışı gerçekleştirerek 1 milyar dolar sermaye almayı planladığını bildirdi. Bu durum, pump.fun’ın yasal statüsü ile ilgili tartışmaları daha da hararetlendirdi. X’in gerçekleştirdiği temizlik operasyonu ise yalnızca pump.fun ile sınırlı kalmadı.

GMGN, Bloom Trading ve BullX gibi tanınmış memecoin hizmet sağlayıcıları da benzer bir yasaklamanın hedefi oldu. Bu geniş kapsamlı yasak dalgası, memecoin yatırımcıları arasında büyük bir belirsizlik yarattı. Yatırımcılar, yasakların ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) soruşturmasıyla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca, platformun operasyonlarında potansiyel yasa dışılıkların olabileceği spekülasyonları gündemi meşgul ediyor.