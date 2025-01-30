X Money Uygulaması Bu Yıl Geliyor

YENİ ÖDEME UYGULAMASI GELİYOR

Elon Musk’ın sahibi olduğu X, nihayet bu yıl ödeme uygulaması X Money’yi kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Şirket, 40’tan fazla eyaletin para transferi lisansını aldı ve uygulamanın çok yakın bir zamanda kullanıcılara ulaşması bekleniyor. X CEO’su Linda Yaccarino, X Money’nin bu yıl içerisinde Visa ile işbirliği yaparak piyasaya sürüleceğini belirtiyor. Bu yeni ödeme servisi, kullanıcıların banka hesaplarına doğrudan para transferi yapmalarını ve banka kartları ile kişi-to-kişi (P2P) ödemeler göndermelerini sağlayacak. Venmo’ya benzer bir yapı sunan bu hizmet, ayrıca “X Wallet” adı verilen bir cüzdan özelliği de içerecek.

HEDEF HER ŞEYİN UYGULAMASI

Elon Musk ve Linda Yaccarino, X’i bir “her şey uygulaması” haline getirme hedeflerini daha önce dile getirmişti. 2023 yılında, 2024’te hizmetin başlatılacağına dair oldukça iyimser açıklamalar yapılmıştı. Ancak, bu planların biraz ertelendiği görülüyor. Yaccarino, Visa ile yapılan ortaklığı “X Money için bu yıl yapılacak büyük açıklamaların ilki” olarak tanımlayarak, önümüzdeki dönemde daha fazla duyuru geleceğinin sinyallerini verdi.

X MONEY’NİN DETAYLARI GİZLİ

X Money’nin nasıl çalışacağı ve şirketin bu hizmetten nasıl gelir elde edeceği ile ilgili detaylar şu an için gizli kalıyor. İlk etapta yalnızca ABD’de kullanılabilir olacağı biliniyor. X Money, iOS kullanıcılarını Apple Wallet’tan veya Android kullanıcılarını Google Wallet ve Samsung Wallet’tan vazgeçirmekte zorlanabilir. Venmo gibi zaten sıkça kullanılan ve güvenilen alternatiflerin bulunduğu bir piyasada, X Money’nin farklılık sunması gerekecek. Ayrıca, Elon Musk’ın siyasete daha fazla dahil olması, kullanıcılar üzerinde negatif bir etki yaratabilir. Ancak, gelişmeleri birlikte izleyip göreceğiz.