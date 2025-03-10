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X Servislerinde Global Kesinti Yaşandı

ULUSLARARASI HİZMET KESİNTİSİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X’de yaşanan kesintilere dair bir bilgi verdi. X servislerinde global ölçekte bir hizmet kesintisi olduğu belirtildi. Sayan, ekiplerin gelişmeleri takip ettiğini söyledi.

KULLANICILAR ERİŞİM SORUNU YAŞIYOR

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) bugün, Türkiye ve dünya genelinde milyonlarca kullanıcısının erişim sağlayamadığı bir kesinti ile karşı karşıya kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, “X servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldi. USOM tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X’den bilgi talep edildi. USOM ekiplerimiz süreci takip ediyor.” şeklinde ifade etti.

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