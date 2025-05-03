X-Waters Antalya Su Festivali Yüzme Yarışları Yapıldı

X-WATERS ANTALYA ULUSLARARASI SU SPORLARI FESTİVALİ’NDE YÜZME YARIŞLARI YAPILDI

Konyaaltı Varyant EKDAĞ 1 No’lu plajda gerçekleştirilen X-Waters Antalya Uluslararası Su Sporları Festivali çerçevesinde yüzme yarışları düzenlendi. Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yarışların başlangıç düdüğünü çaldı.

YARIŞLARA 30 ÜLKEDEN BİN SPORCU KATILDI

Yarışlara yaklaşık 30 ülkeden bin sporcu katıldı. Erkeklerde Aleksandr Kaluzhskii birinci, Vladimir Gusev ikinci ve Gennadii Bynin üçüncü sırayı elde etti. Kadınlar kategorisinde ise Ekaterina Sokolova birinci olurken, Varvara Grigorova ikinci, Sofya Koval ise üçüncü oldu. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

ETKİNLİK ALANINDA KONSER VERİLDİ

Organizasyon için kurulan alan içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası bir konser vererek etkinlik atmosferini daha da renklendirdi.