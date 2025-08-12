Xabi Alonso, Arda Güler’e İyi Haber Verdi

İSPANYOL BASININDAN İYİ HABER

İspanyol futbolunun önemli temsilcisi Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’e Xabi Alonso’dan sevindirici bir haber geldi. İspanyol medya, Fenerbahçe’nin eski orta saha oyuncusu için müjdeli durumu duyurdu. Real Madrid, sezon öncesi iyi gelişmelerle gündemde bulunuyor.

XABI ALONSO’NUN PLANI

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, Xabi Alonso, millî futbolcuyla ilgili bazı kararlar aldı. Planeta Realmadrid’de çıkan yazıda, “Real Madrid, Xabi Alonso dönemini artık kesin olarak başlatmaya hazırlanıyor. Takım, bir önceki sezonun kötü anılarını geride bırakma hedefiyle yeni sezona yaklaşıyor” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Tolosa doğumlu teknik direktörün, şimdiye kadar çok az fırsat bulan oyuncuları geri kazanmayı hedeflediği belirtildi. Bu noktada Arda Güler’in özellikle ön plana çıktığı ifade edildi.

ARDA GÜLER’İN YENİ DÖNEMİ

İki yıl önce Madrid’e transfer olan Türk oyuncu, ilk sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle şans bulmakta zorluk çekti. İkinci sezonunda daha fazla süre almaya başladı, ancak yine de verilen süre, beklentileri karşılamadı. Ancak bu sezon Arda Güler’in durumu değişiyor; çünkü Alonso onu takımın anahtar oyuncusu olarak değerlendiriyor. Güler, bu yıl 15 numaralı formayı giyecek ve sağ kanattan uzaklaştırılarak saf bir orta saha oyuncusuna dönüştürülmesi planlanıyor. Xabi Alonso, Güler hakkında, “Birçok özelliği var, özel bir oyuncu. Çok geniş bir pas repertuvarı var, onunla daha iyi oynuyoruz ama öğrenmesi, oyununu daha iyi geliştirmesi gerekiyor” demişti.

2025/2026 SEZONU HEYECANI

Henüz 20 yaşındaki Arda Güler, Alonso’dan aldığı güvenle 2025/2026 sezonunu dört gözle bekliyor. Genç oyuncunun yakın çevresi de Madrid’de Luka Modric’in izinden gitmek için sabırsızlandığını bildiriyor. Xabi Alonso’nun Arda Güler’e tam güven duyması, genç futbolcu için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor.