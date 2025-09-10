Xabi Alonso, Arda Güler’i değerlendirecek

XABI ALONSO’NUN GÖREVE GELİŞİ

İspanyol kulübü Real Madrid’de Xabi Alonso’nun göreve gelmesinin ardından, Arda Güler, ilk 11’in önemli oyuncularından biri haline geldi. Ancak, Jude Bellingham’ın sahalara geri dönüşüyle birlikte, Arda Güler’in yedek kulübesine çekileceği yönünde bazı söylentiler ortaya çıktı.

BELLINGHAM’IN DÖNÜŞÜNE RAĞMEN ARDA GÜLER’İN ŞANSI

İspanyol basını, Xabi Alonso’nun Bellingham’ın dönüşüne rağmen Arda Güler’i birçok karşılaşmada ilk 11’de oynatmaya devam edeceğini belirtiyor. Özellikle hücumda üç forvet oyuncusuyla oynanacak maçlarda genç futbolcunun sahada olacağı vurgulanıyor.

Arda Güler, La Liga’da şimdiye kadar oynadığı üç maçta bir gol ve bir asistlik performansıyla teknik direktör Alonso’nun takdirini kazandı. Ayrıca, Bellingham’ın sezon öncesinde geçirdiği ameliyat da Arda Güler’in ilk 11’de oynama şansını artırmış durumda.