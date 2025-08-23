Haberler

Xabi Alonso, Arda Güler’i övdü

XABI ALONSO’DAN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Real Madrid’in Teknik Direktörü Xabi Alonso, Oviedo karşılaşması öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında dikkate değer değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda Arda Güler hakkında da ifadelerde bulundu. “Takımdaki bir numaralı serbest vuruşçu kim?” sorusuna karşılık veren İspanyol teknik adam, “Arda Güler, serbest vuruşlarda harika. Trent, Mastantuono ve Mbappe de öyle. Serbest vuruşları kimin kullanacağını göreceğiz.” şeklinde yanıtladı.

Xabi Alonso ile daha fazla forma şansı bulan Arda Güler, ligin ilk haftasında Osasuna’ya karşı oynanan maçta tam 90 dakika sahada kalmayı başardı. Milli futbolcu, Xabi Alonso yönetiminde ilk 11’deki yerini güçlendirdi.

Malatya’da İki Araç Çarpıştı, İki Yaralı

Malatya-Elazığ karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.
Malatya’da Trafik Kazası Oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir trafik kazasında hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Facia sonucunda dört kişi yaşamını yitirirken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

