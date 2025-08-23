Xabi Alonso, Arda Güler’i övdü

XABI ALONSO’DAN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Real Madrid’in Teknik Direktörü Xabi Alonso, Oviedo karşılaşması öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında dikkate değer değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda Arda Güler hakkında da ifadelerde bulundu. “Takımdaki bir numaralı serbest vuruşçu kim?” sorusuna karşılık veren İspanyol teknik adam, “Arda Güler, serbest vuruşlarda harika. Trent, Mastantuono ve Mbappe de öyle. Serbest vuruşları kimin kullanacağını göreceğiz.” şeklinde yanıtladı.

Xabi Alonso ile daha fazla forma şansı bulan Arda Güler, ligin ilk haftasında Osasuna’ya karşı oynanan maçta tam 90 dakika sahada kalmayı başardı. Milli futbolcu, Xabi Alonso yönetiminde ilk 11’deki yerini güçlendirdi.