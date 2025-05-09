Xabi Alonso, Bayer Leverkusen’den ayrılıyor

XABI ALONSO’DAN VEDA AÇIKLAMASI

İspanyol teknik direktör Xabi Alonso, Bundesliga takımı Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesini sezon sonunda sonlandırıyor. Genç teknik adam, Borussia Dortmund maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında veda edeceğini duyurdu.

BAYER LEVERKUSEN’E TEŞEKKÜR

Açıklamalarında, “Kulüp ve ben, Dortmund ile Mainz karşılaşmalarının Bayer Leverkusen’deki son iki maçım olacağı konusunda anlaştık. Bayer Leverkusen’e, oyuncularıma ve teknik ekibe, kulübün tüm çalışanlarına ve en önemlisi harika taraftarlara minnettarım, teşekkürler” ifadelerini kullandı. 40 yaşındaki teknik direktör, geçen sezon Bayer Leverkusen’e tarihinin ilk Bundesliga şampiyonluğunu kazandırarak Bayern Münih’in 11 yıllık egemenliğini sona erdirmişti.

Xabi Alonso, bu sezon Bayer Leverkusen ile ligi ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Xabi Alonso’nun yeni takımı Real Madrid olabilir. Real Madrid yöneticileri ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığı, Carlo Ancelotti’nin sezon sonunda kulüpten ayrılma kararını kısa süre içinde duyurmasının beklendiği ifade ediliyor.