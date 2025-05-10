Xabi Alonso Real Madrid’e Geçmeyi Bekliyor

CARLO ANCELOTTI’NİN AYRILIĞI BEKLENİYOR

Real Madrid’de Carlo Ancelotti’nin takımdan ayrılması bekleniyor. Bu durumda, Bayer Leverkusen’den ayrılacağını açıklayan Xabi Alonso’nun Real Madrid’in teknik direktörlüğüne geçmesi için gün saydığı belirtiliyor. İspanyol çalıştırıcı, Borussia Dortmund maçı öncesinde yaptığı açıklama ile sezon sonunda takımdan ayrılacağını ifade etmişti. Geleceği hakkında net bir açıklama yapmayan Alonso’nun, Real Madrid’in başında yer alması bekleniyor.

ARDA GÜLER İÇİN YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR

İspanyol basını, Xabi Alonso’nun Real Madrid’de göreve başlamasıyla Arda Güler hakkında önemli bir gelişmeyi duyurdu. Haberde, Alonso döneminin başlamasıyla birlikte Arda Güler’in kariyerinde yeni bir sayfa açacağı bilgisi yer aldı. Genç oyunculara önem veren Alonso’nun Arda Güler’i çok beğendiği ve onu takım için önemli bir figür haline getireceği ifade ediliyor. Ayrıca, Arda Güler’in Real Madrid’in yeni Mesut Özil’i olacağı ve bu dönüşümü Alonso yönetiminde gerçekleştireceği vurgulandı.

XABI ALONSO’DAN KİRALIK TRANSFER GİRİŞİMİ

Xabi Alonso, ara transfer döneminde Arda Güler’i Bayer Leverkusen’e kiralık olarak transfer etmek istemiş fakat bu girişim için Real Madrid’den onay çıkmamıştı. Bu durum, gelecekteki olası işbirliklerinin nasıl şekilleneceği konusunda merak uyandırıyor.