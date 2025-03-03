Xavi’nin Yeni Durağı: Milan İddiası

YENİ ADRES OLARAK MİLAN GÖSTERİLİYOR

Barcelona ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan teknik direktör Xavi Hernandez için yeni bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre; 45 yaşındaki teknik adamın yeni takımı, bu sezon kötü bir performans sergileyen Milan olabilir. Sergio Conceiçao liderliğindeki ekip, elde edilen sonuçları yetersiz bulduğu için aday listesinde Xavi’yi en üst sıraya koydu.

XAVİ’NİN TECRÜBESİ DEĞERLİ BULUNUYOR

Xavi Hernandez’in üst düzey futbol bilgisi ve hücum futboluna yatkınlığı, Milan kulübünün felsefesi ile örtüşüyor. Futbolculuk döneminde Katalan ekibinin efsanelerinden biri olan Xavi, 2021’de teknik direktör olarak Barcelona’ya geri döndü. Bu süre zarfında 143 resmi maçta, 2.07 puan ortalaması tutturdu. 45 yaşındaki genç teknik adam, bu süreçte 1 İspanya LaLiga şampiyonluğu ve 1 İspanya Süper Kupa zaferi yaşadı.