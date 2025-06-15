Xi’an’da Çin-Orta Asya Zirvesi Yapıldı

ÇİN-ORTA ASYA ZİRVESİ’NE DAMGA VURAN NAR AĞAÇLARI

Çin’in antik başkenti Xi’an’da, Mayıs 2023’te gerçekleştirilen Çin-Orta Asya Zirvesi’nin yapıldığı yerin yakınında yer alan altı nar ağacı dikkat çekiyor. İki yıl önce Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Orta Asya ülkeleri liderleri tarafından dikilen bu zarif nar ağaçları, güneşli yaz gününde meyve dolu dallarıyla, Çin ile Orta Asya arasındaki bağların giderek güçlendiğinin bir sembolü haline geliyor. Liderler, bu ay Kazakistan’ın başkenti Astana’da tekrar bir araya gelerek, ticaret, güvenlik ve bağlantı ilişkilerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

YENİ BİR İŞBİRLİĞİ PARADİGMASI

Xi’an’da düzenlenen zirve, Çin-Orta Asya işbirliği çerçevesindeki devlet başkanlarının gerçekleştirdiği ilk toplantı özelliğini taşıyor. Geçmişteki başarılar ışığında, liderler iki yılda bir bu üst düzey toplantıyı yapma kararı aldı. Geçen yıl, Xi’nin memleketi Shaanxi eyaletinin merkezi Xi’an’da bir sekretaryanın kurulmasıyla bu mekanizma kurumsal bir niteliğe büründü. Xi, Orta Asya’nın stratejik bir kavşakta olduğunu ve tarihi dostluklarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. 2013’teki ilk ziyaretinde, “Orta Asya ülkeleriyle dostane işbirliği ilişkileri geliştirmek, Çin’in dış politika önceliğidir” demişti.

Xİ’Yİ KUVVETLENDİREN KİŞİSEL BAĞLAR

Xi’nin Orta Asya liderleriyle olan kişisel bağı, işbirliğini güçlendiriyor. Zirvede, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ı “eski dostum” diye karşılayan Xi, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev’in kendisine “sevgili kardeşim” diye hitap etmesi dikkat çekti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Xi’an’ı ziyaret ettiği 70. doğum gününde Xi’ye, “Sizin ziyaretiniz, ikili ilişkilerimizin gücü hakkında çok şey anlatıyor” dedi.

İPEK YOLU YENİDEN CANLANIYOR

2024’te Astana’da gerçekleştirilecek törende, Xi ve Tokayev “Nakliye başlasın” diyerek Çin-Avrupa Trans-Hazar Ekspres Rotası’nın açılışını yapacak. Bu rotanın, Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin önemli bir parçası olarak Asya’nın Avrupa’ya bağlantısını güçlendirmesi bekleniyor. İpek Yolu, ticaret ve kültürel etkileşimlerde tarihi bir rol oynamışken, Xi, bölgeyi günümüzdeki işbirliğinde önemli bir ortak olarak nitelendiriyor.

KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİ GÜÇLENDİREN PROJELER

Xi, 2022’de Samarkand’ı ziyaretinde Özbekistan Cumhurbaşkanı’na, Hive’nin minyatürünü hediye etti. Hive, Çin’in Orta Asya’da başlattığı ilk kültürel miras koruma projesi olarak öne çıkıyor. Çinli ve Orta Asyalı uzmanlar, bölgedeki ortak arkeolojik çalışmalarla antik kalıntıları inceleyerek geçmişin mirasını gelecek nesillere aktarma hedefindeler. Xi, “Çin ile bölge arasındaki dostluğun ileriye taşınması” gerektiğini sıkça vurguluyor. 2024’te Kazakistan’a yaptığı ziyarette, Tokayev ile birlikte Beijing Dil ve Kültür Üniversitesi’nin Kazakistan şubesinin açılışını gerçekleştirdi ve karşılıklı anlayışın arttırılması umudunu dile getirdi.

Bu tür etkileşimlerin, medeniyetler arası karşılıklı öğrenmeyi artıracağını belirten uzmanlar, kültürel işbirliklerinin bölgesel barış ve ortak kalkınma için stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade ediyor.