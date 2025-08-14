Haberler

Xİ’AN’dan Bakü’ye yük trenleri gidiyor

ÇİN-EUROPA YÜK TRENİ TARİHİNDE YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Xi’an’dan 14 Ağustos tarihinde hareket eden X9043 sefer sayılı tren, 55 konteyner fotovoltaik modül yükü ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye doğru yola çıktı. Bu seferle birlikte, 2013 yılından itibaren Xi’an’dan hareket eden Çin-Avrupa yük trenlerinin toplam sayısı 30.000’i geçerek önemli bir kilometre taşına ulaştı.

YÜK TRAFİĞİNDEKİ ARTIŞ VE ÖNEMİ

Xi’an’dan yapılan bu yük treni seferleri, uzun süredir devam eden bir ticaret rotasının başarısını göstermektedir. 30.000 sefer yaparak bu alanda yeni bir rekor kırılması, bölgesel ticaretin güçlenmesine ve lojistik ağlarının genişlemesine katkı sağlıyor. Bu durum, Çin’in uluslararası ticaret politikalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

TÜGVA Batman Cami Etkinliği Düzenledi

TÜGVA'nın Batman İl Temsilciliği, 50 okuldan 1,500 öğrenciyi bir araya getiren cami etkinliği düzenledi. Etkinlikte salavatlar okundu, şükür namazı kılındı ve hediyeler verildi.
Tır Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ-Bingöl Karayolu'nda bir trafik kazası gerçekleşti; soğuk et yüklü tırın kamyona çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti, sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti.

