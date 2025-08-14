Xİ’AN’dan Bakü’ye yük trenleri gidiyor

ÇİN-EUROPA YÜK TRENİ TARİHİNDE YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Xi’an’dan 14 Ağustos tarihinde hareket eden X9043 sefer sayılı tren, 55 konteyner fotovoltaik modül yükü ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye doğru yola çıktı. Bu seferle birlikte, 2013 yılından itibaren Xi’an’dan hareket eden Çin-Avrupa yük trenlerinin toplam sayısı 30.000’i geçerek önemli bir kilometre taşına ulaştı.

YÜK TRAFİĞİNDEKİ ARTIŞ VE ÖNEMİ

Xi’an’dan yapılan bu yük treni seferleri, uzun süredir devam eden bir ticaret rotasının başarısını göstermektedir. 30.000 sefer yaparak bu alanda yeni bir rekor kırılması, bölgesel ticaretin güçlenmesine ve lojistik ağlarının genişlemesine katkı sağlıyor. Bu durum, Çin’in uluslararası ticaret politikalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.