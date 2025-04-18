Xi, Çin Ve Kamboçya’nın Desteklerini Vurguladı

ÇİN VE KAMBOÇYA ARASINDAKİ DOSTLUĞUN ÖNEMİ

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ile Kamboçya’nın birçok alandaki dayanışmasının önemine dikkat çekti. Xi, Kamboçya’ya yaptığı resmi ziyaret sırasında, iki ülkenin karşılıklı güven, eşitlik ve kazan-kazan işbirliğine dayalı bir model oluşturduğunu belirtti. Xi, Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni ile gerçekleştirdiği görüşmede, uluslararası konjonktürdeki değişikliklere rağmen, Çin ve Kamboçya’nın iyi niyet ve yardımlaşma ile birbirlerine destek olacağını vurguladı.

DOSTLUĞUN TARİHİ VE GELECEĞİ

Xi, iki ülke halkının binlerce yıl boyunca birlikte mücadele ettiğini belirterek, tarihi dostluğun yeni koşullar altında da sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Çin ve Kamboçya’nın ortak geleceğe sahip bir topluluk oluşturarak, sadece kendi kalkınmalarını değil, komşu ülkelerle ortak bir topluluk inşasına da katkıda bulunmaları gerektiğini aktardı. Ayrıca, Kamboçya’nın kalkınmasını hızlandırma ve ulusal koşullara uygun bir yol benimseme konusuna kararlılıkla destek verdiklerini kaydetti.

KAMBOÇYA KRALI’NIN DEĞERLENDİRMELERİ

Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, Xi’nin önerdiği üç büyük küresel inisiyatifi takdir ettiğini ve Kuşak ve Yol işbirliği ile Kamboçya’ya sağlanan fırsatlar için minnettar olduğunu söyledi. Kral Sihamoni, Xi’nin Kamboçya’ya yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyaretin iki ülke arasındaki dostluğu pekiştireceğini ve “Elmas Altıgeni” işbirliğini geliştireceğini ifade etti. Kral, ASEAN-Çin İşbirliği ve Lancang-Mekong İşbirliği çerçevesinde Çin ile koordinasyonu artırmaya da hazır olduklarını belirtti.

ULUSAL BAĞIMSIZLIK NİŞANI

Kral Sihamoni, Xi’ye Ulusal Bağımsızlık Nişanı (Büyük Madalya) takdim ederek, onun Kamboçya’ya karşı özel bir dostluk geliştirdiğini vurguladı. Kral, Xi’nin liderliğinde Çin’in büyük başarılar elde edeceğine ve uluslararası meselelerde daha önemli bir rol oynayacağına inandığını ifade etti. Xi ise, takdim edilen nişanın Kamboçya’nın iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine verdiği önemi gösterdiğini ve bu onurun aynı zamanda tüm dostlara ait olduğunu belirtti.