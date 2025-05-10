Xi, Çin ve Sırbistan’ın İyi Başlangıç Yaptığını Belirtti

ÇİN-SIRBISTAN DOSTLUĞU VE İŞBİRLİĞİ

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Sırbistan arasındaki karşılıklı dostluğun geleceğe taşınması gerektiğini, iki ülke arasında fayda sağlayan işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Geçtiğimiz yıl içinde ortak geleceğe sahip Çin-Sırbistan topluluğunun inşasının iyi bir başlangıç yaptığını ve herkesin tanıklık ettiği önemli başarılar kazandığını ifade etti.

STRATEJİK İLETİŞİM VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

Xi, Moskova’da düzenlenen Sovyetler Birliği’nin Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda kazandığı zaferin 80. yıldönümü kutlamaları sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Geçtiğimiz yıl Sırbistan’a yaptığı resmi ziyaretin ardından iki ülke arasındaki stratejik iletişimi derinleştirerek, karşılıklı desteğin artırılması ve ticaret ile yatırım konularında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

ÇİN’İN DESTEĞİ VE GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ

Vucic, Sırbistan’ın en değerli dostu olan Çin’in, ülkenin ekonomik gelişimine sürekli destek sağladığını söyledi. Tek Çin ilkesine bağlılıklarını vurgulayan Vucic, Tayvan’ın Çin’in ayrılmaz bir parçası olduğuna inandıklarını belirtti. Sırbistan, daha fazla Çinli işletmenin yatırım yapmasını ve ticari faaliyetlerde bulunmasını desteklemek üzere uygun iş ortamı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

ÇİN İLE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Vucic, Çin’in çok taraflılığa verdiği desteğe dikkat çekerek, Çin’in vizyon ve eylemlerinin uluslararası toplumda ortak çıkarların korunması konusunda cesaret ve özgüveni pekiştirdiğini dile getirdi. Vucic, tek taraflılık ve korumacılığın yarattığı zorluklarla mücadele için Çin ile birlikte hareket etmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.