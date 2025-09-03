Xi Jinping, Askeri Geçit Törenini Denetledi

ÇİN CUMHURBAŞKANI Xİ JİNPİNG ASKERİ GEÇİT TÖRENİ DEĞERLENDİRDİ

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 3 Eylül’de Beijing’de gerçekleştirilen askeri geçit töreninde askeri birlikleri denetledi. Bu etkinlik, Çin Halkının Japon saldırganlığına karşı direniş savaşı ve faşizme karşı elde edilen zaferin 80. yıldönümünü kutlamak amacı taşıyor. Xi, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olarak törende yer aldı.

HONGQİ MARKA LIMUZİNDEN GEÇİT TÖRENİNE ONUR VERDİ

Çarşamba günü gerçekleştirilen törende, Xi Jinping yerli Hongqi marka limuzin ile geçit töreninin başlaması için emir verdi. Askerler, kıtalar halinde hazır beklerken, bayrakların önünde yavaşça doğuya doğru ilerleyen aracında bu bayrakları selamladı. Askeri marşların çalındığı törende, Xi, Chang’an Caddesi boyunca sıralanmış piyade, sancak ve silahlı birliklerin denetimini gerçekleştirdi.