Xi Jinping, Moskova’da Kutlamalara Katıldı

MOSKOVA’DA ZAFER KUTLAMALARI

Moskova, 10 Mayıs – Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya’nın başkenti Moskova’da Sovyetler Birliği’nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. yıl dönümüne yönelik düzenlenen kutlamalarda yer aldı. Cuma günü gerçekleştirilen bu önemli etkinliğe, 20’nin üzerinde ülke ve uluslararası kuruluşun liderleri katılmak için davet edildi. Xi, sabah saatlerinde Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından karşılandı ve liderler birlikte Kızıl Meydan’a doğru yürüyerek ana izleme tribününde yerlerini aldı.

Putin, etkinlikteki konuşmasında, “Çin halkı, 2. Dünya Savaşı’nda cesur bir şekilde savaştı” ifadelerini kullandı ve bu halkın insanlık için ortak bir geleceğin inşasına yaptığı katkılara dikkat çekti. “2. Dünya Savaşı’nın tarihini unutmuyoruz ve bu tarihten dersler çıkarıyoruz. Zafer kutsaldır, tarih çarpıtılamaz ve savaşın galipleri karalanamaz. Tarih ve adalet her zaman bizim yanımızdadır” dedi. Ayrıca geçit törenine, aralarında Çin’in de bulunduğu 10’dan fazla ülkenin silahlı kuvvetleri birlikleri de davet edildi.

Kutlamaların ardından Xi, diğer liderlerle birlikte Kızıl Meydan’dan Aleksandr Bahçesi’ne yürüyerek Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bırakma ve saygı duruşu gerçekleştirme fırsatı buldu. Bu etkinlik, katılımcılar için anlamlı bir saygı duruşu oldu ve savaş döneminde hayatını kaybedenleri anma amacı taşıdı.