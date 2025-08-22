Xi Jinping, Tibet’i Ziyaret Etti

BÖLGEDEKİ SÜREÇLERİ DESTEKLEMEK

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 22 Ağustos’ta Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi’nin 60. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıldıktan sonra bölgeden ayrıldı. Xi, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı görevlerini de yürütüyor. Onu uğurlamak için halk sokaklarda ve havalimanında toplandı.

Xi’nin talimatıyla başkanlığını Wang Huning’in yaptığı merkezi bir heyet, perşembeden cumartesiye kadar bölgede bulunan tüm etnik grupları ve toplumun çeşitli kesimlerini ziyaret edecek. Bu ziyaretlerde, Xi’nin selamları iletilerek halkla bağlar güçlendirilecek.