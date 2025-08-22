Haberler

Xi Jinping, Tibet’i Ziyaret Etti

BÖLGEDEKİ SÜREÇLERİ DESTEKLEMEK

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 22 Ağustos’ta Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi’nin 60. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıldıktan sonra bölgeden ayrıldı. Xi, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı görevlerini de yürütüyor. Onu uğurlamak için halk sokaklarda ve havalimanında toplandı.

Xi’nin talimatıyla başkanlığını Wang Huning’in yaptığı merkezi bir heyet, perşembeden cumartesiye kadar bölgede bulunan tüm etnik grupları ve toplumun çeşitli kesimlerini ziyaret edecek. Bu ziyaretlerde, Xi’nin selamları iletilerek halkla bağlar güçlendirilecek.

ÖNEMLİ

Haberler

İsparta Elma Rekoltesi Düşüyor

Isparta'da bu yılki elma rekoltesinin, zirai don nedeniyle geçen yıla göre yüzde 30 azaldığı bildirildi. Hasat zamanı gelirken, üretimde ciddi sorunlar yaşanıyor.
Haberler

Dikmen’de Trafik Güvenliği İçin Etkinlik

Dikmen ilçesinde trafik güvenliğini artırmak için bir bilgilendirme etkinliği yapıldı. Kaymakam Oğuzhan Doğancı'nın katılımıyla, sürücülere trafik kurallarının önemi vurgulandı ve reflektif yelekler dağıtıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.