Xi, Lhasa’da Yıldönümü Galasına Katıldı

ÇİN CUMHURBAŞKANI Xİ JİNPİNG’İN LHAZA ZİYARETİ

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi’nin merkezi Lhasa’da bölgenin 60. kuruluş yıldönümüne yönelik etkinliklere katıldı. “Karlı Yaylalar Bölgesinin Neşeli Şarkıları” adlı gala, bölgedeki tüm etnik gruplardan insanlarla birlikte gerçekleştirildi. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, etkinliği çarşamba günü izledi.

GALANIN BÖLÜMLERİ

Üç bölümden oluşan galanın ilk kısmında sosyalist yeni Xizang’ın inşasında gösterilen çabalar sergilendi. İkinci bölümde, reform ve açılımın karlı platoya getirdiği dinamizm temsil ediliyor, son bölümde ise müreffeh ve mutlu yeni Xizang vurgulanıyor. Galayı, Wang Huning ve Cai Qi gibi önemli üst düzey liderler de takip etti. Xi, yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek diğer etkinliklere katılmak üzere Lhasa’ya geldi.