Xi, Merz’e Kutlama Mesajı Gönderdi

ÇİN CUMHURBAŞKANI’NDAN KUTLAMA MESAJI

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Almanya’nın yeni Başbakanı Friedrich Merz’e kutlama mesajı gönderdi. Xi, mesajında, “Çin ve Almanya çok yönlü stratejik ortaklardır” dedi. İki ülkenin 53 yıl önce diplomatik ilişkilerinin kurulmasından bu yana karşılıklı saygı ve güvene dayalı şekilde eşit muamele ettiğini belirtti. Xi, “İstikrarlı bir biçimde karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliği yolunu izleyen iki ülke, birbirinin başarılı olmasına yardımcı olan iyi ortaklar haline geldi” şeklinde açıklama yaptı.

İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı, dünya genelindeki zorluklarla birlikte gelişen dönüşüm ve çalkantılara rağmen barış, kalkınma ve işbirliği ile kazan-kazan sonuçlarının, insanlığın geleceği için doğru yolu temin ettiğini vurguladı. Yine, “Dünyanın ikinci ve üçüncü büyük ekonomileri olarak Çin ve Almanya, eşitlik ve adaleti ön planda tutmalı, etkileşimlerini derinleştirerek dayanışma ve işbirliğini güçlendirmelidir” dedi.

ÇİN-ALMANYA İLİŞKİLERİNE YENİ BİR SOLUK

Xi Jinping, Çin-Almanya ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini ifade ederek, “Çin-AB işbirliğinin doğru yönde ilerlemesine kılavuzluk etmeyi” hedeflediğini belirtti. Ayrıca, “Karşılıklı siyasi güveni güçlendirmek, etkileşimleri derinleştirmek ve bu çok yönlü stratejik ortaklıkta yeni bir döneme girmeye hazırız” dedi. Merz ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu da ekledi.