Xi’nin Küresel Medeniyet İnisiyatifi Vizyonu

MEKTUBUN ANLAMINA YER VERİYOR

BEİJİNG, 14 Mart — Yunanistan’ın tarihi akademik kurumu Atina Üniversitesi’nde bulunan Profesör Stelyo Virvidakis, hassas bir sanat eseri gibi dikkatle sakladığı bir mektubu inceliyor. Bu mektup, Şubat 2023’te Çin- Yunanistan Medeniyetler Karşılıklı Öğrenme Merkezi’nin açılışına hitaben Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından gönderilmiş. Virvidakis, “Bizim için çok hoş bir sürpriz olmuştu” diyor. Mektubunda Xi, 2.000 yıl öncesine uzanan ve Avrasya’nın iki ucunda gelişen Çin ve Yunan medeniyetlerinin insanlık tarihinde çığır açıcı katkılar sağladığını ifade ediyor. Xi, günümüzde bu iki medeniyetin etkileşimi ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmenin tarihi ve güncel öneme sahip olduğunu vurguluyor. Xi’nin mektubu, kültürler arası diyalog ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etme konusundaki genel görüşünü yansıtıyor; bu vizyon, onun global barış ve kalkınma için duyduğu inancın temelini oluşturuyor.

KÜRESEL MEDENİYET İNİSİYATİFİ

Küresel Medeniyet İnisiyatifi, 2023 yılında Çin Komünist Partisi ile dünya siyasi partileri arasındaki konferansta duyuruldu. Xi, bu konferansta farklı medeniyetler arasındaki hoşgörü ve etkileşimin, insanlığın modernleşme sürecinin ilerletilmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. İnisiyatifin ikinci yıldönümünde, Xi’nin hedefi medeni dünya içinde çatışma yerine diyalog kurmak olarak ön plana çıkıyor. Bu vizyon, tarihi bağlara selam dururken, günümüzün karmaşık ilişkilerinde atılmış cesur bir adım olarak önemli bir hal alıyor.

KİTAP VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM

Xi’nin gençliğinin önemli bir parçası olan bir öğretmeni, o döneme dair anılarını paylaşarak, “Xi, benden sürekli olarak Tang Hanedanlığı döneminin en saygıdeğer gerçekçi şairi Du Fu’nun eserlerini tavsiye etmemi isterdi” diyor. O zamanlar Xi, eğitimli bir genç olarak Liangjiahe’ye giderek burada 7 yıl geçirdi. Yanında iki çanta dolusu kitapla bulunan Xi, bu süre zarfında eski Çince ders kitaplarından yabancı romanlara kadar pek çok eseri okuma fırsatı buldu. O dönemde Xi ile aynı evi paylaşan Dai Ming, “Xi kitap okumaya ve düşünmeye asla ara vermedi” sözleriyle onu tanımlıyor. Xi, ÇKP Zhejiang Eyalet Komitesi Sekreterliği görevinde, akademisyenleri kültürel tartışmalara teşvik etti; farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmayı önemsedi.

KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİN GÜCÜ

Xi, Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığı günden beri kültürel etkileşimi önemli bir diplomatic yaklaşım olarak benimsedi. Kültürler arasındaki saygı ve anlayışı teşvik eden Xi, geçtiğimiz yıl Fransa’ya yaptığı ziyarette, Fransız romanlarının Çince çevirilerini Emmanuel Macron’a hediye etti. Xi’nin girişimleri sayesinde, Çin ile diğer ülkeler arasında kültürel etkileşimler sürekli olarak gelişiyor. Son on yılda Kuşak ve Yol işbirliğine katılan ülkelerle 30’dan fazla kültürel program gerçekleştirildi. Xi, “Çin medeniyeti bugünkü haline diğer medeniyetlerle sürekli etkileşim kurarak gelmiştir” diyerek bu konudaki inancını ortaya koydu.

MEDENİYETLER ARASINDAKİ DENGELER

Son yıllarda, bazı Batılı akademisyenler ve siyasetçiler, medeniyetler çatışması fikrini yeniden gündeme getirerek bazı medeniyetlerin diğerlerinden üstün olduğunu savunuyor. Ancak Xi, dünya üzerinde hiçbir medeniyetin diğerine üstün olmadığını, her birinin eşit ve benzersiz olduğunu belirtmektedir. 2014 yılında UNESCO merkezinde yaptığı konuşmada, “Medeniyetlerin farklı renkleri vardır ve bu çeşitlilik, medeniyetler arası etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi önemli ve değerli kılar” ifadelerini kullanmıştır. Küresel Medeniyet İnisiyatifi ile dünya genelinde maddi ilerleme ve kültürel uyum sağlama amaçlarını vurgulayan Xi, modernleşme konusundaki ortaklık eylemlerinin ilkini “Medeniyetler Arası Karşılıklı Öğrenme İçin Ortaklık Eylemi” olarak tanımladı.