UYGULANAMAZ HEDEFİN GEÇERLİLİĞİ

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin’in birleşme amacının gerçekleşeceğinin ve bunun zorunlu bir gereklilik olduğunun altını çiziyor. Xi’nin Rusya’ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde kaleme aldığı makale, çarşamba günü Rusya’nın Gazette gazetesinde yayınlandı. Xi, bu ziyaret sırasında Sovyetler Birliği’nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. yıldönümü etkinliklerine de katılacak.

TAYVAN’IN ÖNEMİ VE TARİHİ ARKA PLANI

Makalesinde bu yılın Tayvan’ın geri alınmasının 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, Tayvan’ın Çin’e döndürülmesinin, İkinci Dünya Savaşı’nda elde edilen başarının ve sonrası uluslararası düzenin önemli bir çıktısı olduğunu belirtiyor. Kahire Deklarasyonu ve Potsdam Bildirisi gibi uluslararası hukuki belgelerin, Çin’in Tayvan üzerindeki egemenliğini desteklediğine dikkat çeken Xi, tarihi ve hukuki gerçeklerin sorgulanamaz olduğunu ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2758 sayılı kararına itiraz edilemeyeceğinin altını çiziyor.

Cumhurbaşkanı, Tayvan adasında durum ne olursa olsun ve dış güçler ne kadar müdahale etmeye çalışırsa çalışsın, Çin’in birleşme hedefinin gerçekleşeceği ve bunun tarihi bir eğilim olduğunun durdurulamaz olduğunu vurguluyor. Xi, Çin ve Rusya’nın temel çıkarları ile önemli meselelerde birbirlerine sürekli destek sağladıklarını ifade ediyor. Rusya’nın “tek Çin” ilkesine bağlı kalmasını birçok kez teyit ettiğini belirten Xi, Tayvan’ın Çin’in ayrılmaz bir parçası olduğunun kabul edildiğini ve Tayvan bağımsızlığına yönelik tüm girişimlere karşı çıktıklarını vurguluyor. Ayrıca, Çin hükümeti ve halkının ulusal birleşme hedefini gerçekleştirmek için aldığı tüm önlemleri kararlılıkla desteklediklerini de ekliyor.