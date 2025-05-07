Xi, Tarihsel Gerçekleri Savunmamız Gerektiğini Belirtti

ULUSLARARASI TOPLUMUN DOĞRU BAKIŞ AÇISINI DESTEKLEMESİ GEREKEN BİR KONU

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, uluslararası toplumun 2. Dünya Savaşı’nın tarihine yönelik doğru bir perspektif geliştirmesi, savaş sonrası kurulan küresel düzeni sıkı bir şekilde koruması ve uluslararası eşitliği ile adaleti sağlam bir şekilde savunması gerektiğini belirtti. Xi’nin Rusya’ya gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde kaleme aldığı makale, çarşamba günü Rusya’nın Gazette gazetesinde yayımlandı. Ziyareti sırasında, Sovyetler Birliği’nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. yılı kutlamalarına da katılacak olan Xi, bu zaferin önemini vurguladı.

BÜYÜK SAVAŞTAN ALINAN DERSLER

Xi, Çin ve Sovyetler Birliği’nin, Japon militarizmi ve Alman Nazizmine karşı verilen mücadelede ana omurgayı oluşturduğunu ifade etti ve bu savaşta kazanılan zaferin dünya çapında faşizme karşı önemli bir katkı sağladığını aktardı. Xi, 2. Dünya Savaşı’yla ilgili tarihsel gerçekleri çarpıtan ya da zaferin sonuçlarını inkar eden girişimlerin başarılı olamayacağını da vurguladı. Birleşmiş Milletler’in kurulmasının, savaş sonrası uluslararası camiada alınan en kritik karar olduğunu belirtti.

KÜRESEL SİSTEMİN GÜVENİLİR OLARAK SÜRDÜRÜLMESİ GEREKEN BİR KONU

Xi, günümüzdeki karmaşık ve çalkantılı uluslararası ortamda, tüm ülkelerin Birleşmiş Milletler merkezli bir uluslararası sistemi, uluslararası hukukun desteklediği düzeni ve BM Antlaşması’nın amaç ve ilkeleri doğrultusunda uluslararası ilişkilerin temel normlarını koruması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, herkese fayda sağlayan, eşit ve düzenli bir çok kutuplu dünya ile ekonomik küreselleşmeyi destekleme çağrısında bulundu.

DİYALOG VE İŞBİRLİĞİ ÜZERİNE VURGU

Xi, uluslararası topluma çatışma yerine diyaloğu, ittifak yerine ortaklıkları tercih etmesi ve sıfır toplam oyun anlayışından uzaklaşıp kazan-kazan işbirliğine yönelmesi gerektiğini hatırlattı. Hakiki çok taraflılık anlayışının hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Xi, tüm tarafların meşru endişelerinin dikkate alınarak uluslararası kural ve düzenin ortaklaşa korunması gerektiğini ifade etti.