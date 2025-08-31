Xi Ve Lukaşenko, İşbirliği İçin Hazır

ÇİN CUMHURBAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, insanlığın kritik bir dönemde olduğunu ve gerçek çok taraflılığı uygulama gerekliliğine vurgu yaptı. Belarus ile işbirliği yapmaya istekli olduklarını belirten Xi, dünya barışına, kalkınmaya ve kazan-kazan işbirliğine katkıda bulunma niyetinde olduklarını söyledi. Bu açıklamalar, Xi’nin, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi ve faşizme karşı savaştaki zaferin 80. yıldönümü anma etkinliklerine katılmak üzere Çin’de bulunan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Tianjin’de gerçekleştirdiği görüşmede yapıldı.

GEÇMİŞTEKİ ORTAK DÜŞMANLARA KARŞI BİR ARADA DURMAK

Xi, geçmişte savaşan iki ulusun, Çin ve Belarus halklarının, militarizm ve faşizmi yenmekte büyük rol oynadığını ve bu süreçte derin bir dostluk kurduğunu belirtti. İki ülkenin, kendi temel çıkarları doğrultusunda birbirlerini desteklemeleri gerektiğini ifade eden Xi, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etme vurgusu yaptı. Ayrıca, yeni işbirliği büyüme motorlarını geliştirmek için kalkınma stratejilerinin uyumlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DİPLOMATİK YAKLAŞIM

Lukaşenko, Çin’in uluslararası ve bölgesel meselelerde gösterdiği eşitlikçi tutumu övdü. Çin’in Avrasya kıtasında ve dünya genelinde barış ile istikrara önemli katkı sağladığını belirten Lukaşenko, kendi ulusal yönetişim konularında Çin ile işbirliğini derinleştirmek istediklerini açıkladı. Her durumda güvenilir bir ortak olduklarına inandıklarını vurgulayan Lukaşenko, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

İŞBİRLİĞİ BELGELERİ İMZALANDI

Toplantı sırasında teknoloji, finans, medya, ulaştırma ve gümrük kontrolü gibi birçok alanda işbirliğini kapsayan belgeler imzalandı. Toplantıya, Cai Qi, Wang Yi ve Chen Min’er gibi önde gelen Çinli liderlerin de katılımıyla çok taraflı işbirliği hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atılmış oldu.