Xi Ve Putin, Ortak Çabalarla Çalışacaklar

ÇİN CUMHURBAŞKANI’NDAN RUSYA’YA DESTEK MESAJLARI

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Birleşmiş Milletler’in yetki ve statüsünü korumak, tek taraflılık ve zorbalık karşısında iki ülkenin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin hak ve çıkarlarını savunmak için Rusya ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını aktardı. Bu açıklamalar, Xi’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi. Xi, “Dünyanın iki büyük ülkesi ve BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olarak üzerimize düşen özel sorumluluğu üstlenmek için Rusya ile birlikte çalışacağız” dedi.

İKİ ÜLKENİN ORTAK HEDEFLERİ

Cumhurbaşkanı, iki ülkenin ortaklaşa 2. Dünya Savaşı’na dair doğru tarihi bakış açısını anlatmaları ve eşit, düzenli çok kutuplu bir dünya ile evrensel olarak faydalı ekonomik küreselleşmeyi desteklemeleri gerektiğini vurguladı. Xi, “Çin-Rusya ilişkilerinin sürekli gelişimi ve derinleşmesi, uluslararası eşitlik ve adaletin korunması ile küresel yönetişim sistemi reformunun teşvik edilmesi için çağın bir gereği” olduğunu belirtti. Ayrıca, ilişkilerin her iki tarafın ortak çabalarıyla istikrarlı, sağlıklı ve üst düzey bir gelişme kaydettiğini ifade etti.

KOORDİNASYON VE İŞ BİRLİĞİ

Xi, iki ülkenin karşılıklı siyasi güven ve stratejik koordinasyonu sürekli derinleştirdiğini, uluslararası meselelerde yakın iş birliği sürdürdüğünü ve “değişken ve çalkantılı dünyaya son derece değerli bir istikrar ve pozitif enerji” getirdiğini söyledi. Çin’in son yıllarda küresel ekonomik büyümeye katkıda bulundüğünü ve bu büyümeyi dengeleyen ana güç olduğunu belirten Xi, Rusya ile birlikte küresel çok taraflı ticaret sistemini korumak ve sanayi ile tedarik zincirlerinin kesintisiz işleyişini sağlamak üzere iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

MOSKOVA ZİYARETİ VE ÖNEMİ

Xi, resmi ziyarette bulunmak ve Sovyetler Birliği’nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Moskova’ya geldi. Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.