Xi Ve Putin Yakın İletişimi Sürdürüyor

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Rusya ilişkilerinin yönünü belirlemek ve küresel yönetişimi ilerletmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın iletişim kurmaya istekli olduğunu bildirdi. Dünya, yeni bir kaos ve değişim dönemine adım atarken, Xi, Çin ile Rusya’nın stratejik istikrarını ve işbirliğini sürdürmesinin önemini vurguladı.

STRATEJİK İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ

Xi, Moskova’daki Kremlin ofisinde Cumhurbaşkanı Putin ile bir araya gelerek çay eşliğinde bir sohbet gerçekleştirdi. Bu süreçte, stratejik kararlılık ve koordinasyonun devam etmesi durumunda, herhangi bir gücün Çin ve Rusya’nın ulusal kalkınma hedeflerine ulaşmasına engel olamayacağını dile getirdi. Aynı zamanda, iki ülke halkları arasındaki dostluğun temellerinin sarsılamayacağına ve çok kutuplu dünya düzeni ile ekonomik küreselleşme eğilimlerine yapılan baskıların geçerli olmayacağına inandığını belirtti.

ORTAK KALE İLE ZORLUKLARA YANIT

Putin, Rusya ve Çin’in her zaman dayanışma içinde olduğunu ve güçlü bir dostluk kurduklarını ifade etti. Xi ile yürütülen stratejik iletişimin, iki ülkenin ilişkilerini güçlendirme yönünde rehberlik sağlayacağını ve karmaşık uluslararası durumlara birlikte yanıt verme sürecini destekleyeceğini sözlerine ekledi. Ayrıca, iki ülkenin ortak çıkarlarını koruma yönünde kararlılıkları ile daha adil, demokratik ve çok kutuplu bir dünya için işbirliği yapma niyetini vurguladı.

UKRAYNA KRİZİ VE GÜVENLİK VİZYONU

İki lider, Ukrayna krizi durumunu da ele alarak, küresel düzeyde işbirlikçi ve sürdürülebilir güvenlik anlayışlarının önemine değindi. Xi, tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınması gerektiğini ve Ukrayna krizinin kökenindeki sorunların giderilmesine yönelik çabaların gerekliliğini ifade etti. Çatışmaların sona ermesi adına diyalogla kabul edilen, adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasını beklediklerini aktardı. Putin ise, Çin’in Ukrayna krizinin siyasi çözümündeki tarafsız tutumunu överek, koşulsuz barış müzakereleri yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.