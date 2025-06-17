Xi Ve Tokayev, İşbirliğine Hazırdır

ÇİN CUMHURBAŞKANI’NDAN KAZAKİSTAN’A İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan ile olan ilişkilerdeki istikrarı ve olumlu enerjiyi vurgulayarak, bölgesel ve küresel barış ile kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmak adına birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Xi, 2. Çin-Orta Asya Zirvesi öncesinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Xi, iki ülkenin uluslararası arenadaki dalgalanmalara meydan okuduğunu ve sürekli yüksek düzeyde bir gelişim gösterdiğini ifade etti. Bu durumun, iki ülkenin coğrafi yakınlığı ve halklar arasındaki uzun süreli dostluğun yanı sıra kalkınma hedeflerini birlikte sürdürme tercihinden kaynaklandığını dile getirdi.

STRATEJİK İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Xi, Kazakistan ile olan ilişkilerinin her zaman stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısıyla yürütüldüğünü kaydetti. İki ülkenin dostluğunu güçlendirmek amacıyla işbirliği yaptıklarını ifade eden Xi, her iki tarafın da kalkınma ve yeniden canlanma girişimlerinin kritik aşamalarında bulunduğunu vurguladı. Üst düzey stratejik güvenin, ikili ilişkilerin gelişimine yön vermesi gerektiğini belirten Xi, iki tarafın temel çıkarları konusunda birbirine destek vermesi gerektiğini dile getirdi.

TİCARET VE YÜKSEK KALİTE İŞBİRLİĞİ

Xi, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin ikili ilişkileri geliştirmek için kullanılmasının önemine de dikkat çekti. Ticaret, yatırım ve enerji alanlarındaki güçlü yanların güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Xi, sınır ötesi demiryolu projeleri ve liman altyapısının geliştirilmesinin yanı sıra bağlantı olanakları, yüksek teknoloji işbirliği ve çevre dostu kalkınmanın teşvik edilmesi için çaba harcanması gerektiğini belirtti.

GENİŞ KAPSAMLI GÜVENLİK İŞBİRLİĞİNE İHTİYAÇ

Xi, iki ülkenin barış ve istikrarını korumak için geniş kapsamlı güvenlik işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri ve savunma etkileşimlerinin artırılması, terör, ayrılıkçılık ve aşırılıkçılıkla birlikte mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca acil durum yönetimi ve afet önleme konularındaki işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

HALKLAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN ARTIRILMASI

Xi, Çin-Kazakistan dostluğunu güçlendirmek amacıyla kültürel etkileşimlerin arttırılması gerektiğini de ifade etti. Kazakistan’daki Çin turizm yılının en iyi şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirten Xi, gençler, medya ve düşünce kuruluşları arasındaki etkileşimin artırılması çağrısında bulundu. Ayrıca, uluslararası düzende Birleşmiş Milletler merkezli bir sistemin korunmasının önemine işaret etti.

İŞBİRLİĞİ BELGELERİNİN İMZALANMASI

Görüşmelerin ardından Xi ve Tokayev, ticaret, yatırım, bilim, teknoloji, gelenekler, turizm ve medya gibi alanlarda ondan fazla işbirliği belgesinin imzalanmasına nezaret etti. Tokayev, Çin’in dost bir komşu ve güvenilir bir ortak olduğunu vurguladı ve işbirliğini artırma yönündeki iradelerini dile getirdi. Ayrıca, iki ülkenin uluslararası değişimlere baka kalmaksızın birbirlerini destekleme konusundaki kararlılıklarını ifade etti.