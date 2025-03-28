Xi ve Yunus Beijing’de Bir Araya Geldi

ÇİN CUMHURBAŞKANI İLE BANGALDEŞ BAŞDANIŞMANI GÖRÜŞTÜ

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing’de Bangladeş’teki geçici hükümetin başdanışmanı Muhammed Yunus ile bir araya geldi. İki liderin gerçekleştirdiği buluşmada, Xi, iki ülke halklarının uzun yıllara dayanan dostane etkileşim geçmişine sahip olduğunu ve diplomatik ilişkilerin başlamasından bu yana her zaman birbirlerini desteklediklerini dile getirdi. Bu bağlamda, kazan-kazan işbirliği çerçevesinde karşılıklı eşitliğin önemine vurgu yaptı.

BANGALDEŞ’LE İYİ İLİŞKİLERİ SÜRDÜRME VURGUSU

Xi, Bangladeş’e yönelik ilişkilerin temeli olan iyi komşuluk ve dostluk politikalarının istikrarını ve sürekliliğini yüksek seviyede koruduklarını belirtti. Bangladeş’in, Çin için güvenilir bir komşu, dost ve ortak olmaya devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, içinde bulunduğumuz yılın Çin ile Bangladeş arasında diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümü olduğunu ve bu vesileyle halklar arasında daha fazla etkileşim sağlama amacı taşıdıklarını hatırlattı.

İŞBİRLİĞİNİ YENİ BİR SEVİYEYE TAŞIMAK

Xi, iki ülke arasındaki işbirliğini yeni bir seviyeye taşımak adına Bangladeş ile çalışmaya hazır olduklarını açıkladı. Böylece, her iki halka daha fazla fayda sağlama hedefini göz önünde bulunduruyor. Bu bağlamda yürütülecek çalışmalar, iki ülkenin ilişkilerinin güçlenmesine katkıda bulunacak.