Xi, Xizang’da 60. Kutlamalara Katıldı

ÇİN CUMHURBAŞKANI Xİ JİNPİNG TİBET’TEN AYRILDI

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 22 Ağustos’ta Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi’nin 60. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katıldıktan sonra perşembe günü bölgeden ayrıldı. Kutlamalar sırasında halk, Xi’yi havaalanında ve sokaklarda kalabalık şekilde uğurladı. Xi’nin bu ziyaretinin önemli olduğu dikkat çekiyor.

TİBET’DEKİ İLETİŞİM VE ZİYARETLER

Xi’nin talimatıyla Wang Huning başkanlığındaki merkezi heyet, perşembeden cumartesiye kadar bölgede bulunan tüm etnik grupları ve toplumun farklı kesimlerini ziyaret edecek. Bu ziyaretlerin amacı, Xi’nin selamlarını iletmek olarak belirleniyor. Bu süreç, bölgedeki toplumlarla olan bağları daha da güçlendirmeyi hedefliyor.