Xi, Xizang İçin Birleşik Modern Sosyalizm

XIZANG’IN GELECEK VİZYONU

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi’nde birleşik, müreffeh, medeni, uyumlu ve güzel bir modern sosyalist yeni Xizang hedefini ortaya koydu. Xi, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olarak, Çarşamba günü ÇKP Xizang Bölge Komitesi ve Bölge Yönetimi’nin çalışma raporlarını değerlendirdiği konuşmasında bu kritik çağrıyı ifade etti.

LHASA’DA YAPILAN TOPLANTI

Bölgenin yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklere katılmak üzere merkezi heyetiyle birlikte Lhasa’ya gelen Xi, burada önemli mesajlar paylaştı. Bu ziyareti, Xizang’ın geleceği için yeni perspektiflerin kazandırılması açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.