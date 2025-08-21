Haberler

Xi, Xizang İçin Birleşik Modern Sosyalizm

XIZANG’IN GELECEK VİZYONU

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi’nde birleşik, müreffeh, medeni, uyumlu ve güzel bir modern sosyalist yeni Xizang hedefini ortaya koydu. Xi, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olarak, Çarşamba günü ÇKP Xizang Bölge Komitesi ve Bölge Yönetimi’nin çalışma raporlarını değerlendirdiği konuşmasında bu kritik çağrıyı ifade etti.

LHASA’DA YAPILAN TOPLANTI

Bölgenin yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklere katılmak üzere merkezi heyetiyle birlikte Lhasa’ya gelen Xi, burada önemli mesajlar paylaştı. Bu ziyareti, Xizang’ın geleceği için yeni perspektiflerin kazandırılması açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Atça’da Futbol Turnuvası Başladı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Atça Mahallesi 103. kurtuluş yılı için futbol turnuvası organize etti. Sekiz takımın yer aldığı etkinlik, 4 Eylül'e kadar devam edecek.
Haberler

Zafer Aygün, Tek Aşamalı Protezle Rahatladı

İş kazası sonucu dört yıl boyunca kalça ağrıları çeken 49 yaşındaki Zafer Aygün, gerçekleştirdiği protez ameliyatı ile sağlığına kavuşarak ağrısız yürümeye başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.