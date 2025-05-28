Xiaomi, 1,5 Milyar Dolar Kar Elde Etti

MALİ BİLANÇO AÇIKLANDI

Xiaomi, Ocak-Mart 2025 dönemine ait mali bilançosunu ortaya koydu. Şirketin gelirleri, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 47,4 artış göstererek 111 milyar yuan (16,6 milyar dolar) seviyesine ulaştı. Bu dönemde şirketin net karı ise yıllık yüzde 64,5 artışla 10,7 milyar yuana (1,5 milyar dolar) yükseldi.

Xiaomi’nin ana iş kolu olan akıllı telefon ve akıllı cihaz satışlarından elde edilen gelir, yıllık yüzde 22,8 artışla 92,7 milyar yuana (13,1 milyar dolar) çıktı. Şirketin elektrikli araç, yapay zeka ve diğer yeni girişimlerinden sağladığı gelirler ise 18,6 milyar yuana (2,5 milyar dolar) ulaştı. Yeni girişimlerden elde edilen gelirlerin yüzde 97’sinin elektrikli araç satışlarından geldiği görüldü.

BÜYÜK HARCAMALAR ZARARA YOL AÇTI

Buna rağmen, Xiaomi elektrikli araçlar ve diğer yeni girişimler için gerçekleştirdiği büyük ölçekli operasyon harcamaları sonucunda yaklaşık 500 milyon yuan (69,5 milyon dolar) zarar etti. Şirket, bu çeyrekte kaydedilen en yüksek gelir artışıyla dikkat çekti.

2024 yılında, yeni geliştirdiği elektrikli spor otomobil modeli “SU7” ile otomobil piyasasına adım atan Xiaomi, 2024 yılında gelirlerini önceki yıla göre yüzde 35 artırarak 365,9 milyar yuana (50,7 milyar dolar) çıkarmayı başardı.