Xiaomi Cihazlar İçin Yazılım Desteği Sonlandı!

YAZILIM DESTEĞİ SONA ERDİ

Xiaomi, Redmi ve Poco markalarındaki çeşitli akıllı telefonlar ve tabletleri için yazılım desteğini sonlandırdı. Şirket, resmi internet sitesinde güncellenmiş ”ölü model” listesini yayımladı. Bu liste, üç bölgenin tüm cihazlarını kapsıyor. Özellikle, Türkiye dahil olmak üzere bazı bölgelerde Xiaomi Pad 5 modelinin de desteğinin kesildiği vurgulanıyor.

GÜNCELLEME ALMAYACAK MODELLER

Desteği sona eren cihazların detaylı listesini aşağıda bulabilirsiniz. İlginç bir şekilde, Redmi Note 11 Pro ve Pro+ modellerinin Xiaomi kısmı altında yer aldığı görülüyor. Bu durum bir hata olabiliyor, ancak kesin bir sonuç olarak bu cihazların artık güncelleme almayacağı ifade ediliyor. Ayrıca, Note 11 Pro modellerinin yanı sıra, Redmi 10 2022 (MX, TW, MX) ve Redmi Note 10 JE (JP) gibi modeller de güncelleme desteğini kaybediyor.