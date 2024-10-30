Xiaomi SU7 Ultra Ön Siparişlerde Rekor Kırdı

TEKNOLOJİ DÜNYASINDA YENİ BİR ADIM

Xiaomi, teknoloji sektöründeki çarpıcı gelişmelerine bir yenisini daha ekleyerek elektrikli otomobili Xiaomi SU7 Ultra’yı tanıttı. Gerçekleştirilen tanıtım etkinliği, yeni SUV modelinin büyük bir ilgiyle karşılanmasına sahne oldu. Ön siparişe çıkarılan SU7 Ultra, yalnızca 10 dakika içinde 3.680 adetlik satış rakamına ulaşarak, hem tüketicilerin hem de sektördeki uzmanların dikkatini çekmeyi başardı. Xiaomi’nin ilk SUV modeli olan SU7 Ultra, 5.1 metre uzunluğuyla oldukça ferah bir iç mekan sunuyor.

PERFORMANS VE KONFORUN BİR ARADA OLDUĞU ÖZELLİKLER

Performans ve konforu bir arada arayan otomobil tutkunları için özel olarak tasarlanan SU7 Ultra, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak birçok özelliği barındırıyor. Hem pistte hem de günlük kullanıma uygun olduğu bildirilen bu araç, dinamik bir sürüş deneyimi vadettiklerini ifade ediyor. Otomobilin iç tasarımında yer alan lüks unsurlar da dikkat çekiyor. Karbon fiber spor direksiyon, ergonomik spor koltuklar ve Alcantara kaplamalı döşemeler, iç mekana estetik bir görünüm kazandırırken, kullanıcıların uzun yolculuklarda konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyor.

İLERİ TEKNOLOJİYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM

Xiaomi, elektrikli otomobil pazarında rakiplerine meydan okuma grafiklerini sürdürmeye devam ediyor. SU7 Ultra’nın sahip olduğu ileri teknoloji, kullanıcı dostu özellikler ve çarpıcı tasarım, markanın bu alandaki hedeflerini daha da güçlendiriyor. İleri düzey batarya teknolojisi ve elektrikli motoruyla donatılan araç, sürdürülebilir ulaşım çözümleri sağlama amacını güdüyor.