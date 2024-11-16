Xiaomi Yapay Zeka Gözlükleri Yolda

XIAOMI’İN YENİ GİYEBİLİR CİHAZI YÜKSEK HEDEFLER BELİRLİYOR

Xiaomi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürmeyi düşündüğü giyilebilir cihazı için Goertek ile iş birliği yaparak yapay zeka gözlük pazarına girmeye hazırlanıyor. Bu ürünün tanıtımının, Nisan ayında düzenlenecek olan Mi Fan Festivali ile eş zamanlı olması bekleniyor. Kaynaklara göre, Xiaomi CEO’su Lei Jun, gözlükler için büyük bir hedef belirledi ve sevkiyat için en az 300.000 ünite hedefleniyor.

Yeni yapay zeka destekli gözlüklerinin, yapay zeka yetenekleriyle birlikte gelişmiş donanım özelliklerini bir araya getirerek Meta’nın Ray-Ban gözlükleriyle rekabet etmesi hedefleniyor. “Intelligent Emergence” raporuna dayanarak, Xiaomi’nin gözlüklerinin yapay zeka entegrasyonu, ses kulaklığı bileşenleri ve kamera modülleri dahil olmak üzere, Meta’nın teknolojik gözlük serisiyle rekabet edecek şekilde tasarlanmış çeşitli yüksek teknoloji modülleri taşıyacağı bildiriliyor.

GİYEBİLİR TEKNOLOJİDE YENİ BİR DÖNEM

Yeni cihaz, Xiaomi’nin ana markası altında piyasaya girmesi muhtemel ve bu durum, şirketin giyilebilir teknoloji alanındaki genişlemesinde önemli bir adım olacak. Diğer teknoloji firmaları olan OPPO, Vivo, Huawei, Tencent ve ByteDance, yapay zeka destekli gözlük pazarındaki fırsatları değerlendirmeye alıyor. Ancak kaynaklar, bu şirketlerin projelerinin henüz gelişim aşamasında olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, diğer teknoloji devlerinin de yapay zeka gözlüklerini 2025 yılının sonuna doğru piyasaya süreceğini öngörüyor.