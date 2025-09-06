Xinhua, Azerbaycan Ve Ermenistan İle Anlaşma yaptı

ANLAŞMALARIN İMZALANMASI

KUNMİNG, 6 Eylül — Cuma günü Azerbaycan Medya Geliştirme Ajansı ile Ermenistan devlet haber ajansı Armenpress, haber ve bilgi alışverişi, personel ziyaretleri ve eğitim konularında işbirliğini güçlendirmek amacıyla anlaşmalar imzaladı. İmza törenine Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Azerbaycan Medya Geliştirme Ajansı İcra Direktörü Ahmad Ismayilov ve Armenpress Genel Müdürü Narine Nazaryan katıldı. Bu etkinlik, 5-9 Eylül tarihleri arasında Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde düzenlenen 2025 Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu çerçevesinde gerçekleştirildi.

KÜRESEL GÜNEY’DE ETKİLEŞİMİ GÜÇLENDİRME

Yabancı medya temsilcileri, Xinhua’nın son yıllarda zengin bir çok taraflı etkileşim mekanizması kurarak, Küresel Güney ülkelerinin ortak kalkınmasını desteklemede olumlu bir rol üstlendiğini belirtiyor. Ismayilov, “Küresel Güney ülkeleri arasında etkileşimi, karşılıklı öğrenmeyi ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini güçlendirmek amacıyla, dezenformasyonla mücadele ve personel eğitimi konularında Xinhua ile işbirliği yapmak istiyoruz” dedi.

Nazaryan ise, “Xinhua ile düzenli iletişim halinde olmaya, haber ve bilgi alışverişinde karşılıklı destek sağlamaya ve iki ülke arasındaki dostane işbirliğinin hikayelerini uluslararası toplumla paylaşmak için birlikte çalışmaya hazırız” ifadelerini kullandı. Bu yılki forum, Xinhua Haber Ajansı ve Yunnan eyaleti tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Önceki forum ise geçtiğimiz yıl Brezilya’nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilmişti.