Xinjiang’da Yeşil Elektrik Faaliyetleri Arttı

YEŞİL ELEKTRİK FAALİYETLERİNDE BÜYÜME

Çin’in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nde, 25 Mart itibarıyla bu yıl yeşil elektrik faaliyetleri geçen yıla göre yüzde 74,7 artış gösteriyor. Bölgesel Elektrik Ticaret Merkezi’nin verilerine göre, toplam işlem hacmi bu yıl 5,26 milyar kilovat-saate ulaşarak, 2024 yılı hedeflerinden sekiz ay önce 5 milyar kilovat-saat eşiğini geçti.

KARBON NÖTRLÜĞÜ VE ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM

Üretimi sıfır veya sıfıra yakın karbon emisyonuyla gerçekleştiren yeşil elektrik, şirketlerin karbon nötrlüğüne ulaşmasında ve endüstriyel dönüşümü kolaylaştırmada kritik bir rol oynuyor. Xinjiang, zengin rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeli ile yenilenebilir enerji kapasitesini 100 milyon kilovatın üzerine çıkardı.

KARBON HEDEFLERİNE İLERLEME

Bu gelişme, Çin’in 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını zirveye çıkarma ve 2060 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşma hedeflerini ilerlettiği bir dönemde gerçekleşiyor. Yeşil enerji yatırımları, ülkenin sürdürülebilir büyüme ve çevresel hedeflerine ulaşmasında önemli bir katkı sağlıyor.