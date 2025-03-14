Xinjiang Rüzgar Çiftlikleri: Temiz Enerji Kaynağı

RÜZGAR ENERJİSİNİN GÜCÜ

Rüzgar enerjisi, dönen kanatlarla başlayan bir yolculukla gezegene hayat veriyor. Bu yolculuk, insanları daha temiz ve sürdürülebilir bir geleceğe taşıyor. Çin’in kuzeybatısındaki Xinjiang bölgesindeki Dabancheng, bu enerjinin çarpıcı bir örneğine ev sahipliği yapıyor. Yüzlerce rüzgar türbini, geniş ovada senkronize bir şekilde dönerek doğanın gücünü sergiliyor. İnsanların doğayı ne denli verimli bir şekilde kullanabileceğini gösteren bu manzara, gezegenimize temiz enerji sağlayan bir döngüyü simgeliyor.

YEŞİL ENERJİYİ DESTEKLEYEN BÖLGE

Xinjiang’ın geniş topraklarında rüzgar, yeşil enerjinin kalbini oluşturuyor. Her bir türbinin dönüşü, doğanın insanlığa sunduğu bir hediye gibi temiz enerjiyi gezegenimize taşıyor. Her kilovat-saat, daha yeşil bir dünya için atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor. Xinjiang, 43,64 milyon kilovatlık kurulu rüzgar enerjisi kapasitesiyle, rüzgarın potansiyelini en verimli bir biçimde kullanan bir bölge olarak dikkat çekiyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Xinjiang’daki bu rüzgar enerjisi üretim potansiyelini gözler önüne seriyor.