Haberler

Xinjiang Yardang Arazi Şekilleri: Doğal Harikalar

YARDANG ARAZİ ŞEKİLLERİNİN GÜZELLİĞİ

Uçsuz bucaksız çöl üzerinde rüzgarın etkisiyle uçan kumlar, zamanın akışını da kendisiyle birlikte sürüklüyor. Bu ıssız alanda, tarih boyunca süregelen zaman yolculuğu, her biri doğanın nefesiyle şekillenen olağanüstü harikalar yaratmaya devam ediyor. Rüzgarın sanatıyla şekillenen kayalar, taş ve rüzgar arasındaki sonsuz dansın sessiz tanıkları olarak yükseliyor.

RÜZGARIN SANAT ESERLERİ

Xinjiang bölgesinde rüzgar erozyonunun etkisiyle oluşan Yardang arazi formları, rüzgarın milyonlarca yıl boyunca görünmez elinin toprak üzerine bıraktığı izlerle her bir formu eşsiz bir sanat eserine dönüştürüyor. Rüzgarın ve zamanın doğaya sunduğu bu etkileyici doğal oluşumlar, doğanın mucizelerini keşfetmek isteyen ziyaretçileri bekliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzurum’da Sokak Satıcılarına Narkotik Operasyonu

Erzurum'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı; 169 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar ve yüksek miktarda para ele geçirildi. 5 şüpheli tutuklandı.
Haberler

ABD’de Kuş Gribi Yumurtayı Etkiledi

ABD'de kuş gribi nedeniyle birçok kümes hayvanı itlaf edildi; Yumurtaya olan talep artarak Türkiye'den 7 bin ton yumurta ihracatı gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.